Gemma Nierga desenmascara al líder de Vox en Catalunya

La periodista Gemma Nierga ha desenmascarado al líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ante la negativa del político de extrema derecha a reconocer al colectivo LGTBI en contraste con sus generalizaciones xenófobas sobre los "delincuentes extranjeros" y la "invasión migratoria".

En su entrevista en el programa Cafè d'Idees, de Ràdio 4 y La2, Nierga, con sus preguntas, ha dado un ejemplo de cómo desmontar la demagogia de la extrema derecha. Preguntado por si hay que aumentar la protección al colectivo LTGBI tras las últimas agresiones, Garriga ha negado la mayor: "Yo no reconozco al colectivo LGTBI, yo reconozco a la persona, sea heterosexual, homosexual o lo que sea".

Garriga se ha negado en reiteradas ocasiones a reconocer a las personas LGTBI como colectivo ya que, en su opinión, los ataques homófobos han aumentado "igual que las violaciones". "Es una realidad que no tiene nada que ver con los colectivos". Ante el recordatorio de Nierga de que los ataques al colectivo LGTBI han aumentado, según las estadísticas de los Mossos d'Esquadra, Garriga ha insistido en que "no son colectivo, son personas que han sido agredidas".

"¿Por qué hay que colectivizar a las personas?", ha insistido el líder de la extrema derecha en Catalunya. "Para defenderlos y protegerlos", ha recordado la periodista, a lo que Garriga ha dicho: "Esto es un mantra falso que ha impuesto la izquierda. Lo que hay que hacer es defender a las personas".

"¿Y entonces por qué no hace usted lo mismo con los inmigrantes? ¿Por qué no los personaliza y sí les trata como colectivo?", ha reiterado Nierga, en referencia a la vinculación de delincuencia y ataques homófobos con la inmigración que había realizado, sin aportar ningún dato ni estadística oficial, que había realizado Garriga minutos antes.

"Yo no colectivizo" a los inmigrantes, ha alegado Garriga, a lo que la presentadora le ha recordado que durante la entrevista le había dado "datos del colectivo de inmigrantes ilegales". "Y también he hablado de porcentaje de españoles, pero no estoy colectivizando [...] yo personalizo", ha insistido el político de extrema derecha.