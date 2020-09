La Generalitat lanza una ayuda de un máximo de 300 euros a familias vulnerables que deban cuidar a hijos en cuarentena

La Generalitat lanzará con la vuelta al colegio una línea de ayudas económicas para aquellas familias vulnerables que tengan que quedarse en casa para cuidar de sus hijos, en los casos en que estos deban cumplir una cuarentena por haber estado en contacto estrecho con otro alumno con coronavirus. La prestación será de un máximo de 300 euros y se prevé que alcance de entrada a 33.000 personas.

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, ha comparecido junto a la consellera de Salud, Alba Vergés, y al de Educación, Josep Bargalló, para dar los detalles de esta “cobertura básica” para los hogares en riesgo de pobreza o con una situación laboral inestable. A la vez, han instado al Gobierno central a resolver esta necesidad para todas las familias, más allá de las más precarias. “Si no quieren hacerlo, que traspasen competencias”, ha aseverado.

El Gobierno está estudiando de momento esta medida. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguró este miércoles que el Ministerio de Trabajo está planteando la figura de la incapacidad temporal para cubrir esos supuestos, los de padres y madres que vean cómo la escuela manda a sus hijos a casa para cumplir cuarentena sin estar necesariamente enfermos, pero por haber estado en la misma clase que un alumno infectado.

En este sentido, la Generalitat coincidido en que se debería recurrir a la incapacidad temporal ordinaria, como se ha hecho con las cuarentenas hasta ahora con los contactos estrechos. Asumiendo que esto es competencia del Estado, la Generalitat destina su ayuda solamente a las familias en riesgo.

“Hay que hacer todo lo necesario para que las cuarentenas se puedan cumplir y que los niños y niñas reciban el cuidado que merece. Mucha gente no cumpliría aislamientos por miedo a perder el trabajo, por miedo a no poder renovar contratos, por no llegar a fin de mes…”, ha constatado la consellera de Salud, Alba Vergés. La Generalitat asegura que ha pactado esta medida con los agentes sociales.