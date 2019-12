ERC dice que no se reunirá con el PSOE hasta que se pronuncie sobre la sentencia que avala la inmunidad de Junqueras

Los republicanos esperan gestos desde el PSOE sobre la decisión judicial europea para poder continuar la negociación sobre la investidura de Pedro Sánchez. "No está previsto que desde ERC nos volvamos a sentar con el PSOE hasta que se pronuncie sobre la sentencia de Europa", ha explicado la portavoz de la formación, Marta Vilalta, que ha comparecido tras una reunión de la dirección republicana. ERC congela así las negociaciones hasta que la Abogacía del Estado se pronuncie, dando por hecho que este organismo tomará la misma decisión que en junio pasado, cuando no se opuso a que Junqueras saliera a tomar posesión de su acta.

La sentencia de la justicia europea sobre Junqueras ha sido motivo de celebración en Esquerra, que la han visto como una victoria de su líder y un aval a su estrategia jurídica en Europa. Pero los republicanos son conscientes de que, de cara a las bases independentistas, este triunfo judicial requiere una respuesta a la altura por parte del Gobierno. Solo así podrían justificar ante los suyos pasar del no a la abstención en la investidura de Sánchez.

Por esta razón, desde ERC no disimulan el malestar que les ha generado la decisión tomada por la Fiscalía, que ha anunciado que se opondrá a la excarcelación de Junqueras. Con todo, fuentes republicanas aseguran que tendrán en cuenta la posición de la Abogacía del Estado. "Si dice lo mismo que la Fiscalía, el acuerdo será imposible", aseguran. Además reclaman que Sánchez se posicione cuanto antes sobre el fallo porque, a su entender, "no se puede negociar nada hasta que no sepamos qué piensa el presidente del gobierno español" sobre ello.

Los republicanos se agarran a los 16 folios dictados por el Tribunal de Justicia de la UE como su mejor arma para subir el precio en la negociación con el PSOE. Este miércoles el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, evitaba vincular directamente las negociaciones con la sentencia, pero sí apuntaba que uno de los objetivos por el que su partido está sentado a la mesa es para tratar de acabar con "la vía represiva y de la judicialización". Y, a su entender, esta sentencia iba por el mismo camino, por lo cual consideraba que su cumplimiento haría avanzar el carril del diálogo.

En ERC, que han pedido la liberación inmediata de Junqueras y la anulación de la condena, no son ingenuos. Ni creen que la justicia española vaya a dejar su líder volver a casa ni tienen previsto exigir que el Gobierno vaya más allá de sus atribuciones para lograr la libertad del político encarcelado. Pero sí piden gestos claros y que el Gobierno obstaculice lo menos posible su estrategia judicial en Europa, con la que confían poder revertir la vulneración de los derechos que en su opinión ha cometido el Estado.

Los republicanos calculan que la batalla no ha acabado este miércoles con la decisión del TJUE, ni mucho menos, sino que ahora queda una importante batería de recursos y peticiones a diversas instancias, comenzando por el Tribunal Supremo, que ya ha pedido a la defensa que envíe sus alegaciones en los próximos días. Después, cuando el Constitucional acabe de resolver los recursos de amparo interpuestos, Junqueras también acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estrasburgo, donde se abrirá otro nuevo capítulo judicial para el republicano.