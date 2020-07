Òmnium se querella contra el rey emérito por corrupción y pide a Suiza averiguar si tiene fondos en el país y bloquearlos

Òmnium Cultural ha lanzado este viernes una ofensiva jurídica en España y en Suiza sobre el rey emérito Juan Carlos I de Borbón. La entidad soberanista se ha querellado contra el monarca ante el Tribunal Supremo –ante el que está aforado– por presuntos delitos de corrupción y además ha pedido al Gobierno suizo averiguar si Juan Carlos I tiene fondos ocultos el país helvético y, en este caso, bloquearlos.

En el caso de la querella española, Òmnium acusa a Juan Carlos I de los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, cohecho pasivo, tráfico de influencias y fraude a la Hacienda pública. En su escrito, la entidad sostiene que el monarca "ha venido ejecutando un plan para aumentar ilícitamente su patrimonio personal" mediante "negocios privados altamente lucrativos" aprovechando su condición de jefe del Estado.

En concreto, Òmnium apunta a que Juan Carlos I habría realizado "actos mercantiles que le estaban vetados, encubriendo los mismos mediante la utilización de testaferros, fundaciones y cuentas en paraísos fiscales y otros artificios con el fin de no declarar los beneficios al erario público y eludir, con ello, su control y la pertinente tributación fiscal". La querella, redactada por el abogado Benet Salellas, apunta en concreto a posibles comisiones por la construcción del AVE a la Meca.

Precisamente la Fiscalía ya abrió a principios de junio una investigación para valorar si el rey emérito cometió blanqueo y delito fiscal por las presuntas comisiones del AVE a La Meca. A criterio de la Fiscalía, Juan Carlos I dejó de estar protegido por su inviolabilidad al abdicar en junio de 2014, y por lo tanto a partir de esa fecha se pueden investigar posibles delitos que habría cometido. No así con los que habrían sucedido mientras ostentó el trono.

En este sentido, Mauri ha justificado la querella para que las diligencias iniciadas por la Fiscalía "no sirvan para tapar las vergüenzas de la corrupción monárquica". "No confiamos en la Justicia española y menos en un tribunal que ha condenado al presidente de Òmnium, pero que hayamos sido víctimas del Supremo no implica que queramos utilizar todas las rendijas", ha argumentado Mauri.

Respecto a la petición en Suiza, la letrada Neus Torbisco Casals ha explicado que se trata de una actuación "preventiva" de bloqueo de capitales. La letrada ha recordado que en el marco de la investigación de la Fiscalía helvética contra el rey emérito su gestor de fondos ha afirmado que Juan Carlos I llevó a Suiza siendo jefe del Estado un maletín con 1,7 millones de euros.

En concreto, se trata de una solicitud a la presidenta del Consejo Federal suizo para que, en aplicación de una ley antiblanqueo de 2016, bloquee cualquier "valor patrimonial de origen presuntamente ilícito" bien del rey emérito bien de sus supuestos testaferros mientras dura la investigación de la Fiscalía. "Es una acción preventiva para que los fondos sospechosos de tener origen ilícito no se usen mientras dura la investigación", ha aseverado la letrada.

Cabe recordar que Juan Carlos I tuvo que cerrar una cuenta en Ginebra siendo jefe del Estado porque Suiza endureció sus leyes. Además, Felipe VI renunció en marzo a la herencia de su padre un día después de que el rotativo británico The Telegraph revelara que es el segundo beneficiario de la fundación que recibió 100 millones de Arabia Saudí.