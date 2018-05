El PDeCAT apoyará a Sánchez para sacar de la Moncloa al "principal responsable" de la crisis catalana

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzando, ha reafirmado desde la tribuna del Congreso la posición adoptada respecto a la moción de censura: apoyo, matizado pero suficiente, para poner sus 8 votos al servicio de que Pedro Sánchez se convierta en presidente. Campuzano lo ha argumentado por la necesidad de sacar de la Moncloa al "principal responsable" de la crisis catalana, que a su juicio es Mariano Rajoy.

El diputado ha asegurado que, pese a que su confianza en Sánchez es mínima por su papel en la intervención de la autonomía o su silencio ante la "represión", su partido valora los gestos hechos por el candidato durante su intervención. "Esta moción de censura es una oportunidad", ha asegurado, "y el Partit Demòcrata estará a la altura".

En la réplica al portavoz, Sánchez ha ofrecido al independentismo retomar el documento de 46 puntos con demandas económicas y sociales que Carles Puigdemont llevó a Rajoy en abril de 2016. Según ha defendido el candidato, todas las peticiones que quepan en la Constitución pueden tratarse. "En la negociación, en el diálogo y el en el pacto me van a tener y van a tener al PSOE", ha prometido el líder del PSOE, quien ha asegurado que "España es una nación pero hay territorios que también se sienten como tal".

"El PSOE es el único partido que se ha remangado y se ha tomado en serio la crisis catalana, ofreciendo una hoja de ruta constitucional basada en el diálogo", ha sacado pecho Sánchez, que ha considerado que el origen de la crisis era la sentencia del Constitucional contra el Estatut en 2010. El portavoz del PDeCAT, desde el escaño, movía la cabeza en señal de aprobación.

"Le anuncio que desde la discrepancia, vamos a apoyar esta moción de censura para que acabe la época de Rajoy", se ha comprometido Campuzano. El portavoz exconvergente ha conminado a Sánchez a "aprovechar los meses" que esté en el Gobierno. "Me gustaría que no le pusiéramos las cosas fáciles a quienes viven de la tensión política, porque hay quien tiene unas determinadas expectativas electorales gracias a este clima", ha asegurado en mención velada a Ciudadanos.

Campuzano se dirigía a un Sánchez que por la mañana había tendido la mano desde la tribuna al "diálogo" con el nuevo Govern. Desde el grupo exconvergente se había recalcado en los últimos días que solo tomarían su decisión final cuando escucharan lo que el candidato a la investidura tenía que decir, y la forma en la que se refiriera a la cuestión catalana.

El presidenciable del PSOE no necesitaba mucho más para ganarse el voto del PDeCAT y ERC, pero durante el encendido debate con Rajoy ha ido más allá. "A Catalunya lo que le ocurre hoy es que tiene un estatuto que fue recurrido y que no fue votado, y por tanto tenemos un problema político que tenemos que solucionar, y que no se soluciona escondiéndose detrás de las togas", le ha lanzado Sánchez, haciendo por primera vez oposición a Rajoy por la crisis catalana.