Puigdemont pide apartar de los trámites para ser eurodiputado a los miembros de la Junta Electoral que lo vetaron de las listas

La particular batalla entre la mayoría de la Junta Electoral Central (JEC) y Carles Puigdemont no ha terminado. El expresident de la Generalitat y el exconseller Toni Comín, elegidos eurodiputados por la coalición Lliures per Europa (JxCat) el pasado 26 de mayo, han pedido este viernes que los siete vocales que los vetaron de las listas –decisión que tumbó después la Justicia– no participen en los trámites de las próximas semanas a través de los que los políticos deberían ser proclamados formalmente como eurodiputados.

En un escrito, el letrado Gonzalo Boye solicita recusar a los siete vocales de la JEC que excluyeron a los políticos catalanes de las listas. Considera la defensa del expresident que el veto a Puigdemont, Comín y la exconsellera Clara Ponsatí de la candidatura "inhabilita" a los siete vocales para resolver sobre "cualquier controversia de fondo sobre su proclamación o cualquier otro trámite que afecte a su derecho al sufragio pasivo y a ejercer sin perturbaciones el cargo para el cual han sido elegidos".

Por ello la defensa pide que los vocales María Pilar Teso, Lourdes López, Luis Fernando de Castro, Francisco Javier de Mendoza, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, Andrés Betancor y Carlos Vidal Prado no participen en ningún procedimiento relativo al escrutinio, la proclamación de Puigdemont o Comín como eurodiputados electos, la extensión de actas, la expedición de credenciales y el juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de los europarlamentarios electos.

Todos estos trámites están previstos para las próximas semanas en Madrid. De hecho, la JEC ya ha convocado a Puigdemont y a Comín para el acto de jura o promesa de acatamiento de la Constitución el 17 de junio al mediodía en Madrid. Cuatro días antes, la JEC tiene previsto el acto formal de proclamación de Puigdemont y el resto de eurodiputados españoles como europarlamentarios electos.

Asimismo, Puigdemont recusa a los vocales Betancor y Vidal por la "manifiesta animadversión" que han mostrado contra él en las redes sociales y artículos de prensa. Betancor, recuerda el escrito, tildó a Puigdemont de "delincuente", "principal cabecilla del golpe de Estado", "héroe de la sedición" y llegó a calificar al independentismo de "fuerza política antidemocrática con objetivos racistas".

Como ya hiciera en la campaña de las elecciones al Parlament de hace año y medio, Puigdemont prometió en marzo que regresaría a Catalunya con inmunidad si era elegido eurodiputado. No obstante, existen discrepancias sobre cuándo empieza la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado (si desde la noche electoral del 26 de mayo o una vez acuda a Madrid a jurar la Constitución).

La cuestión de la inmunidad resulta clave porque sobre el expresident pesa una orden de prisión en España –no así en el resto del continente después de que el juez Llarena retirara la euroorden porque Alemania solo apoyó extraditar al expresident por malversación y no por rebelión. "Yo puedo coger el acta sin necesidad de ir a Madrid y esto lo vamos a defender siempre", afirmó el expresident en una entrevista con este diario el pasado mes de abril.