La jueza autoriza el permiso para que Cuixart salga 72 horas de prisión en contra del criterio de la Fiscalía

La jueza de vigilancia penitenciaria de Barcelona ha autorizado, en contra del criterio de la Fiscalía, el permiso de 72 horas para salir de prisión del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, propuesto por la prisión de Lledoners.

La Fiscalía pidió a la jueza que no concediera el permiso de 72 horas a Cuixart al considerarlo "prematuro", "injustificado" e "improcedente" debido a la falta de "arrepentimiento" del presidente de Òmnium. Mientras Cuixart no se someta a un programa de tratamiento específico por el delito de sedición y mantenga el “ho tornarem a fer [lo volveremos a hacer]”, no cabe la concesión de permisos, concluyó el fiscal.

Cuixart tiene derecho a 36 días de permiso al año al estar clasificado en segundo grado y haber cumplido ya un cuarto de la pena de nueve años de prisión por sedición que le impuso el Tribunal Supremo. Los permisos de hasta 48 horas los concede la conselleria de Justicia sin autorización del juez, pero en el caso de querer un permiso de tres a siete días, sí es necesario el aval del juzgado de vigilancia penitenciaria de Barcelona.