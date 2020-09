Profesores interinos denuncian que la Generalitat les deja sin la plaza al causar baja por coronavirus antes de empezar

Indignación entre algunos de profesores interinos en Catalunya que, justo antes de empezar el curso ocupando una nueva plaza, han causado baja por coronavirus –o por síntomas compatibles– y han visto como se quedaban sin ese puesto de trabajo, que era muchas veces para todo el año. Según sindicatos de docentes como USTEC y CCOO, la cifra de afectados ronda la cincuentena.

Uno de estos casos es el de Albert, docente de Primaria al que se adjudicó una plaza hasta el 31 de agosto en una escuela de Girona. Debía empezar a trabajar –y, por lo tanto, tomar posesión del puesto– el día 7, como la mayoría de los miles de profesores contratados como refuerzo para la pandemia. Pero el día antes tuvo fiebre y le dieron una baja por Incapacidad Temporal a la espera de la prueba PCR.

Su sorpresa llegó este martes, cuando desde el Departamento de Educación le comunicaron que, al estar de baja, no podían contratarle. De modo que ahora ha vuelto a la bolsa de interinos a la espera de alguna sustitución, que difícilmente será para todo el año. “La sensación es la de que he cumplido estrictamente con los protocolos y encima he acabado perjudicado”, lamenta este docente.

Desde el Departamento de Educación admiten esta situación y argumentan que así es como está estipulado por decreto desde hace años. También argumentan que no es posible dar de alta en la Seguridad Social a alguien que está en incapacidad temporal. Según los criterios de gestión de la bolsa del personal interino, solo se contempla que los docentes conserven la plaza pese a estar de baja cuando obtengan una vacante a efecto de 1 de septiembre. Entonces se consideran situaciones de “estabilidad”.

El problema para los casos que han salido a la luz esta semana es que los nombramientos se hacían efectivos no el día 1, sino el 7. Con lo que pese a ser en la práctica interinos que iban a estar todo el curso en el mismo centro, sobre el papel forman parte del colectivo de sustitutos. Desde los sindicatos confirman que esta casuística se viene dando en Catalunya desde hace años, no es nueva de este curso. Pero quizás se ha amplificado más la queja al incorporarse esta vez al sistema público y concertado un total de 5.400 docentes para hacer frente a las necesidades de la epidemia.

Otra de ellas es Marta, que prefiere no dar su nombre real, y que había sido nombrada para ocupar una plaza, también desde el 7 de septiembre y hasta el 31 de agosto, en un colegio de Barcelona. “Estaba emocionada, llevaba tres años esperando para una vacante para todo el curso”, explica esta mujer. Pero también ella tuvo síntomas el fin de semana Se hizo la PCR de urgencia y, a falta de resultado, avisó al centro de que no iría, pero que podía empezar a preparar las clases de forma telemática. “Me dijeron que ningún problema”, relata.

Al no haber tomado posesión ese lunes, sin embargo, le comunicaron que con la baja –al final dio positivo– le quitaban la plaza. “No me parece una norma coherente, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Ir al colegio el lunes a ocupar mi puesto de trabajo para conservarlo y arriesgarme a crear un brote?”, se pregunta esta docente.