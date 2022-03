Puigdemont se propone impulsar el procés sin la “dependencia” de los partidos

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha expuesto este sábado que sus planes para culminar el proceso independentista pasan por impulsarlo desde el Consejo por la República, "reduciendo su dependencia" de los partidos, en alusión a JxCat, ERC y la CUP, "incapaces" de consensuar una hoja de ruta.

Así lo ha dicho Puigdemont en la sesión que celebra en Canet-en-Roussillon (Francia) la asamblea de representantes del Consejo por la República, una entidad privada que lidera desde Bélgica el expresident catalán, informa EFE.

Tras constatar que ahora mismo no es posible la "unidad" entre los partidos independentistas, Puigdemont ha argumentado que esto no puede seguir bloqueando los avances en el procés: "Nuestra relación con los partidos tiene que cambiar, porque la que hemos tenido hasta ahora no ha funcionado, y no será por falta de paciencia. Les hemos dado muchas oportunidades, pero el tiempo ya se ha acabado".

No han faltado los dardos de Puigdemont hacia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, tras la última bronca entre ambos a cuenta de una salida judicial a los líderes independentistas en Bélgica. Puigdemont ha criticado a su antecesor por no tener una hoja de ruta "creíble" para la independencia, al tiempo que ha animado a sus seguidores a "emanciparse" de los partidos y a plantear una estrategia en solitario.

Pese a tratarse de una entidad privada, Puigdemont ha defendido que el Consell es el único ente capaz de "generar una propuesta compartida en tanto que poseedor de la legitimidad" del referéndum y de la fallida declaración de independencia de 2017. "Hay que reducir la dependencia de los partidos. Tenemos que ser mucho más exigentes y tomar la iniciativa sin esperar al consenso previo entre partidos", ha apostillado.

Puigdemont será elegido este sábado presidente en funciones del Consell per la República, cargo que ahora ocupa en funciones. Su rival en las votaciones será Joan Ramon Gumà.

El vicepresidente del Consejo por la República, Toni Comín, ha considerado "milagroso" que el ente privado siga adelante, pese a "las dificultades de dentro y de fuera". "Que el Consell sea imprescindible no quiere decir que no haya tenido dificultades inmensas para salir adelante", ha señalado.

Comín ha advertido que los obstáculos "de dentro y fuera han sido mayores de lo previsible" y ha reivindicado la necesidad del Consell. "Hubiéramos podido no llegar hasta aquí", ha remarcado el eurodiputado, que permanece en Bélgica junto a Puigdemont desde su salida de España en el otoño soberanista de 2017.