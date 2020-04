Reinventarse en tiempos de confinamiento: así afrontan cinco emprendedores la cuarentena en Castilla-La Mancha

Emprender durante el estado de alarma no es tarea fácil, ya que a la preocupación por la situación sanitaria se une cierta inquietud por el futuro económico. Aún así, son muchos los emprendedores que no han tirado la toalla y están aprovechando el confinamiento para sacar lo mejor de sí mismos y para ayudar, en la medida de sus posibilidades, a que esta crisis sanitaria se pase de la mejor manera posible.

Mari Paz Calvo Zapata, es una artesana de Los Cerralbos, en la provincia de Toledo y miembro de la Asociación ‘Arte en las Manos’. Su labor hasta el estado de alarma ha sido, como ella misma explica “dar sombre a las calles de nuestro pueblo”. Es decir, se encargaba de elaborar toldos mediante la técnica del ganchillo con plástico reutilizado. “Hicimos un taller inicial en el que nos reunimos 50 mujeres, según ha ido pasando el tiempo quedamos 25, y actualmente somos 15 las personas comprometidas con el proyecto”, asegura.

“Desde el estado de alarma nos hemos visto obligadas a parar nuestro proyecto hasta que la situación finalice y estamos empleando nuestro material para fabricar batas o EPI (Equipo de Protección Individual) para los distintos hospitales de la zona. Esta idea surge al ver la necesidad que había en los distintos hospitales y la falta de material que tenían”, asegura Mari Paz Calvo.

Batas elaboradas por la Asociación

Como Asociación, no buscan un fin económico por tanto, solo le gustaría que se valorasen más las iniciativas que parten desde el medio rural como la suya, ya que tienen mas dificultad para poder salir adelante debido a la falta de medios y ayudas que les llegan para conseguir ser reconocidos y poder continuar con sus proyectos.

Urban Ciclo (Albacete): “Cada entrega es una aventura con una historia propia”

Hace unas semanas hablamos sobre 'Urban Ciclo', un servicio de ecomensajería en Albacete que fomenta la sostenibilidad y el comercio local. A raíz del estado de alarma gran parte de sus clientes han cerrado temporalmente, pero por otro lado, el comercio online, especialmente de comercios locales y de empresas que no se habían planteado la entrega a domicilio, se ha disparado. “Adaptarnos está siendo complicado. Cada día es distinto aunque ahora priorizamos poder ayudar a mas clientes para que ellos puedan llegar a su vez a los suyos, así que hay que hilar mas fino si cabe”, explica Jorge Nieva Gómez, responsable de la empresa.

FOTO: Urbanciclo

¿Qué es lo que más demanda la gente? Asegura que el mayor aumento se ha producido en los productos de alimentación, pero ha incrementado la demanda en casi todo porque la definición de 'bien esencial' cambia. “Los envíos entre familiares también han aumentado mucho. Antes los envíos particulares tenían menos peso”. Urban Ciclo ofrece distribución urbana de mercancías de manera sostenible. “Esto último nos diferenciaba, pues lo hacíamos en medios transporte eficientes. Ahora la sostenibilidad es lo menos importante. Lo esencial es poder llegar a cuanta más gente mejor”.

FOTO: Urbanciclo

Durante este mes de confinamiento han vivido muchas situaciones especiales. Entre ellas, destaca una especialmente conmovedora. “Es de un particular que nos mandaba a un familiar. Lo que le llevamos realmente era importante y lo necesitaba. Al entregárselo nos dio un sobre que decía: Lo que hay dentro del sobre no puede pagar vuestro trabajo. Pero mi amor sí. Gracias de todo corazón. Dentro había una gran propina, la mayor jamás recibida, y desproporcionada la verdad. Pero lo que más ilusión nos hizo fue el mensaje. Lo tenemos pinchado en nuestro tablón para que nos de fuerza cada día".

Ágora Petricor (Guadalajara): “Confieso que dedicarle horas a las plumillas y las tintas me está resultando muy edificante"

Ágora Petricor es un proyecto que se dedica a la promoción y ejecución de actividades culturales innovadoras y diferentes en la provincia de Guadalajara. Hasta ahora todas las actividades eran presenciales: clases de escritura creativa, conciertos en cementerios, observaciones del cielo nocturno, conferencias o actividades divulgativas, pero a raíz del confinamiento las ha tenido que suspender todas.

Carmen Iglesias es la fundadora del proyecto y tras pensárselo decidió ver qué otras opciones tenía para invertir su tiempo de forma productiva durante el confinamiento. De ahí surgieron las tertulias literarias online. “En Sigüenza se habían suspendido todas las actividades culturales y pensé que era una buena idea para seguir manteniendo la actividad cultural y aportar mi granito de arena para contribuir a pasar mejor esta crisis".

Ágora Petricor

“He tenido que suspender las actividades previstas pero no el proyecto. De hecho, después de un tiempo de adaptación, esta cuarentena me está permitiendo profundizar y desarrollar otros proyectos dentro de Ágora Petricor, como la participación en la Competición de Turismo Rural de la Organización Mundial del Turismo. He desarrollado un proyecto específico para esta competición y no creo que me hubiera sido posible sin la concentración a la que me obliga el confinamiento”, señala Carmen.

Otro aspecto positivo que saca del confinamiento es que le está permitiendo desarrollarse como calígrafa. “Tenía varios proyectos estancados por falta de tiempo, como una serie de diseños caligráficos inspirados en la obra ‘La Divina Comedia’, y ahora la estoy pudiendo sacar adelante. Aunque el encierro se puede hacer muy pesado, confieso que dedicarle horas a las plumillas y las tintas me está resultando muy edificante".

ActandBe (Ciudad Real): “ La crisis del coronavirus nos ha caído como un jarro de agua fría”

ActandBe es una marca de ropa deportiva sostenible de fabricación local, todos sus productos se hacen en España en materiales ecológicos. Su oficina y almacén están en Miguelturra, Ciudad Real pero venden en toda Europa, a través de su tienda online. “ La crisis del coronavirus nos ha caído como un jarro de agua fría, nuestra empresa se creó hace tan solo unos meses y esta situación ha frenado mucho nuestro plan de desarrollo y crecimiento como marca”, explica Laura González Arriaga, fundadora del negocio.

“Nuestra filosofía de marca nos ha llevado a anteponer la salud de las personas al beneficio económico. Por eso se tomó la decisión de posponer el envío de los pedidos realizados hasta el final del estado de alarma. La idea es evitar poner en riesgo a los repartidores entregando productos que no son ni sanitarios ni de primera necesidad. Es decir, aunque mantenemos abierta la web y los clientes pueden seguir haciendo pedidos, estos no serán enviados hasta que los repartidores puedan realizar su labor con un mínimo de garantías sanitarias”, asegura.

FOTO: ActandBe

A Laura le preocupa el efecto a medio plazo que pueda tener esta crisis, porque los meses de marzo y abril están siendo muy difíciles al frenarse el consumo. Espero en los próximos meses algo de recuperación, “Creo que puede ser un buen momento para que nos concienciemos todos de la necesidad de consumir más responsablemente”. A nivel global, se plantea cómo va a afectar este momento inaudito a la economía mundial. “Espero que no todas las consecuencias de esta crisis sean negativas y podamos encontrar puntos de luz cuando pase todo”.

Una cuarentena llena de magia

Con el cambio drástico de nuestra rutina y de aquellos que nos rodean, gestos como los que realiza día sí y día no el conquense Alberto Fernández, conocido popularmente como el Mago Albert. Este genio de la magia que sufrió de lleno el impacto del estado de alarma con multitud de cancelaciones y aplazamientos de sus actuaciones no ha querido parar de ofrecer su espectáculo,haciéndolo ahora a través de directos en su perfil de Facebook.

"Esto surge a petición de amigos, porque yo no soy mucho de redes sociales", confiesa el ilusionista que recalca que estas actuaciones en directo "tiene el objetivo de evadirnos un poco de todo lo malo de esta situación, pues en esta época de confinamiento, hay muchos sectores de la población que necesita esa magia, alegría e ilusión en estos días tan tristes en el que la enfermedad nos puede tocar, el aislamiento o la soledad en casa. Además, hay colectivos como los niños o personas de avanzada edad que lo agradecen un montón”.

Foto: Saúl García / Las Noticias de Cuenca

Así, este conquense divierte y entretiene en un espectáculo de juegos "que no son los que solemos hacer en las galas, dado que estos días estoy sacando cosas del baúl de los recuerdos", explica. Ya hay varias asociaciones de vecinos de la capital que me han pedido que les haga un vídeo para ellos dedicado, el caso es poder ayudar y poner nuestro granito de arena para mejorar esta difícil situación", declara.