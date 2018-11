El SESCAM registra 22 denuncias por agresiones a profesionales sanitarios en lo que va de año

El Observatorio de la Violencia para prevenir las agresiones al personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) se ha marcado como objetivo la elaboración de un registro común en el que se aglutinen tanto las denuncias presentadas ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como las que se recogen en la propia administración sanitaria.

Un registro común que permita, según ha señalado la directora gerente del SESCAM, Regina Leal, contabilizar no sólo las agresiones para saber cómo prevenirlas si no también para realizar un mapa de las mismas dentro del sistema sanitario público regional e identificar “puntos calientes” o “usuarios más conflictivos”, y basado en ello adoptar las medidas que sean necesarias.

Tras la reunión del pleno del Observatorio de la Violencia, Leal ha agradecido la labor realizada durante el último año por los interlocutores tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil “porque su actuación en todos aquellos casos en los que nos hemos sentido amenazados como profesionales, ha sido inmediata y ha surtido efecto”.

A este respecto, ha remarcado la insistencia que hacen desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de la necesidad de denunciar cada vez que se produce una conducta agresiva. Según ha dicho, la denuncia es “imprescindible” para tener conocimiento de los hechos y poder tomar medidas. “La no denuncia no conduce nunca a menos agresividad, el usuario agresivo si no es denunciado probablemente la siguiente vez pueda ser más agresivo y además puede ser agresivo con otros compañeros”, ha aseverado la responsable del SESCAM.

Según los datos aportados por Leal, en lo que va de año se han registrado un total de 22 agresiones físicas en el ámbito del servicio sanitario público regional. En este sentido, ha recordado que desde hace un año el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades está autorizado a personarse como acusación particular en todas las agresiones físicas.

Delito de atentado contra la autoridad

Gracias a ello, actualmente siete procedimientos judiciales iniciados a lo largo de este año a raíz de otras tantas agresiones a profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha están siendo investigados por la administración de justicia como delitos de atentado contra la autoridad.

A este respecto, ha puesto como ejemplo el procedimiento que se sigue como consecuencia de una agresión sufrida por profesionales sanitarios del Centro de Salud de El Casar, en Guadalajara, para cuyo agresor se están pidiendo penas de siete años de prisión.

“Creo que es ejemplificante y es una ayuda más para intentar disminuir las agresiones de usuarios, que desgraciadamente existirán con unas conductas que no son tolerables dentro de nuestro sistema”, ha afirmado Leal.

La directora gerente del SESCAM ha insistido en que la creación del Observatorio de la Violencia ha permitido reforzar la coordinación y colaboración entre todos los intervinientes en estos “lamentables” casos, especialmente con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Con ellos, y con el resto de agentes implicados, se está trabajando en la elaboración de procedimientos de prevención, detección y actuación frente a situaciones de conflicto entre trabajadores y usuarios del sistema sanitario público regional.

Uno de los documentos que formará parte de este procedimiento es el que hace referencia a aspectos relacionados con la comunicación y coordinación de actuaciones en caso de conflictos considerados graves, cuyo primer borrador se ha presentado hoy en el pleno del Observatorio de la Violencia.

También se está trabajando en un protocolo de comunicación para que en aquellas situaciones en las que hay una agresividad especial, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado acompañen siempre a los profesionales a realizar esa asistencia y no éstos accedan al lugar del aviso hasta que no estén respaldados por un medio seguro.

Durante la reunión de este órgano se han abordado también algunas de las actuaciones a desarrollar próximamente, como potencial la formación en prevención, detección y actuación frente a situaciones de conflicto y agresiones, tanto a nivel regional como en las distintas gerencias.

Asimismo, se ha propuesto se ha propuesto la elaboración de informes sobre incidentes violentos de manera semestral, el planteamiento de un plan de mejora en las medidas de seguridad, y la introducción del servicio de alertas de seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Alertcops.