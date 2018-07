"El Tajo parece seguir condenado por el nuevo Gobierno a permanecer en su Guantánamo legislativo y político"

La Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina rechaza el primer trasvase aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez

Piden a la Junta que lo recurra y al Gobierno de España que no lo ejecute y que tenga "la valentía" de legislar "para el interés común, no al dictado particular de sectores muy concretos en el Levante"