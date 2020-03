La UCLM aplaza sus elecciones a rector por el coronavirus y para "garantizar el derecho a sufragio"

La Universidad de Castilla-La Mancha ha suspendido de manera temporal el proceso de elecciones al Rectorado, mientras se mantenga en marcha la situación de alerta sanitaria establecida. La decisión, sin embargo, no afecta a los trámites realizados con anterioridad a esta suspensión desde que se convocaron las elecciones el pasado 25 de febrero, dando por concluida la fase actual de reclamaciones al censo electoral provisional.

La institución tomó un régimen no presencial con carácter general para el funcionamiento de la Universidad como consecuencia de la situación, evolución y perspectivas de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, y de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el decreto de medidas extraordinarias aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la declaración de estado de alarma por la crisis sanitaria.

Debido a las "importantes" restricciones a la movilidad y a las actividades presenciales, desde la UCLM han acordado la suspensión de las elecciones al Rectorado para garantizar el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo de los miembros de la comunidad universitaria.

La resolución del rector incluye también instrucciones a la Secretaría General para que no convoque otros procesos electorales en los distintos órganos colegiados (juntas de Escuela y Facultad, consejos de Departamento, etc.) y unipersonales (decanos, directores, etc.) de gobierno de la Universidad en tanto que se mantenga la situación de alerta sanitaria.

Esta situación de suspensión se mantendrá mientras permanezca la declaración de estado de alarma y las limitaciones subyacentes de suspensión de la actividad educativa y de movilidad. Una vez finalicen estas, se reanudará el proceso de elecciones al Rectorado, con la oportuna adaptación del calendario electoral por parte de la Comisión Electoral.