Turismo experiencial basado en la economía social, la pionera iniciativa para promocionar los pueblos rurales de Alicante

“Aquí no se vende la típica cata de aceite; aquí vendemos todo el pueblo”. La idea, explica Gonzalo Estela Pastor, coordinador de la iniciativa ‘Essències’, es utilizar el aceite de oliva y su cultivo como hilo conductor para acabar promocionando todo el pueblo en su conjunto. Se trata de una apuesta diferente “y atrevida” por el turismo experiencial basado en la economía social como motor de dinamización de las zonas rurales de la provincia de Alicante y que, este miércoles 28 de octubre, se presentará de manera oficial en la Universidad de Alicante.

‘Essències’ se empezó a fraguar poco antes del confinamiento por la Covid-19, en marzo, gracias a los Grupos de Acción Local rurales y de pesca de Alicante (GAL), a través de la Federació Alacantina per al Desenvolupament i la Innovación Territorial (Fadit), organización que trabaja sin ánimo de lucro, explica Estela, el coordinador de proyectos FADIT 2020 y técnico GAL Rural Muntanya d'Alacant.

El resultado es un proyecto piloto compuesto por cinco itinerarios que van desde las comarcas de la Marina Alta, Marina Baixa, Alcoià i El Comtat y el Alto Vinalopó donde la producción local de aceite de oliva sirve de gancho para poner en valor el entorno donde se produce para captar “a un cliente urbano con nivel adquisitivo medio, medio alto”.

Aunque reconoce que no ha sido sencillo el proceso de selección entre todas las candidaturas presentadas, al final un comité de expertos se ha decantado por cinco empresas -eran inicialmente seis, pero una se ha caído en el último momento- que comprenden perfiles muy diversos: dos cooperativas, una sociedad limitada, una almazara, una sociedad agraria de transformación y una finca.

Dicho comité sobre todo ha valorado que la empresa local tuviera en cuenta los recursos endógenos de la zona y que su propuesta implicara a los agentes locales “hablamos del carnicero, del panadero del pueblo, de la asociación de amas de casa, etcétera”, aclara.

Una vez que eche a andar, las cinco iniciativas se autogestionarán y FADIT se encargará de coordinarlas “para que no se pierda el carácter sin ánimo de lucro”. “El concepto es que no gane la empresa, es que ganen todos los del pueblo… porque insisto, lo que se vende no es el aceite, se vende el pueblo y sus actividades”, añade Gonzalo Estela. “Es un concepto de turismo experiencial que ha costado mucho de entender porque desde la conselleria de Turismo nos han reconocido que no se había hecho antes”

Respaldados por la Conselleria de Economía Sostenible y asesorados por la de Agricultura, se trata, en definitiva -esgrime- de “una alternativa a la viabilidad de las explotaciones agrícolas”. En un territorio donde abundan las explotaciones minifundistas, caracterizadas por una orografía que imposibilita las labores mecánicas y que conlleva altos costes, las rutas por las almazaras se antojan como un valor añadido extra.

“Porque no debemos olvidar que corre peligro el futuro del olivo en la provincia de Alicante”, avisa. Y es que la técnica de construcción en la que está basado este cultivo y otros, el de la piedra en seco, que consiste en la colocación de piedras ordenadas unas encimas de otras sin labrar y sustentadas por su propio peso, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2019 al reconocer esta técnica ancestral que abunda en el Mediterráneo “se está degradando en nuestro caso porque como no se le ha podido sacar la rentabilidad a la aceituna”. A la oliva le seguirá en el año 2021 la apuesta por la almendra, la actividad artesanal, y otros sectores en los que el turismo experiencial y la economía social del entorno irán de la mano.

Atracción de los pueblos

A su vez, los Grupos de Acción Local rurales y de pesca de Alicante, a través de la Federació Alacantina per al Desenvolupament i la Innovación Territorial (FADIT), han impulsado un proyecto para la realización de un diagnóstico que evalúe el potencial de atracción del medio rural hacia nueva población procedente de las zonas urbanas, en particular de profesionales y emprendedores.

Además de Essències, existe la iniciativa Ecosistemas Locales de Emprendimiento (ELE) de GAL Sur de Alicante (ASIR), GAL Rural Muntanya d’Alacant y GALP La Marina, que se centra, entre la diversidad de tipologías de neorrurales, en aquellos perfiles más innovadores que, además de aumentar el número de habitantes, tienen mayor capacidad de dinamizar económica y socialmente el medio rural en que se instalan.

Mediante el diagnóstico experimental en ocho municipios de los territorios GAL, seleccionados con criterios de representatividad y una macroencuesta, y su validación por parte de profesionales y emprendedores, FADIT pretende crear una herramienta aplicable en cualquier municipio o territorio como guía de evaluación de su potencial de atracción. El diagnóstico y su evaluación posibilitará la toma de decisiones a nivel público y privado para mejorar y resolver las carencias detectadas.

"Los territorios GAL buscamos desarrollar conjuntamente nuevas líneas de trabajo dirigidas a promover la creación de empleo y la generación de nuevas actividades económicas en nuestros territorios con el objetivo de atraer y fijar población", explican desde FADIT. "Todos nuestros municipios – continúan– cuentan con condiciones de vida que son valores potenciales para atraer nuevas personas que quieran vivir y trabajar en ellos, pero resulta necesario profundizar sobre los criterios y condicionantes que afectan a la decisión de profesionales y emprendedores a la hora de decidir instalarse en un lugar".

Y concluyen: "Es necesario realizar un diagnóstico del potencial de atracción de cada municipio, definiendo los recursos que son determinantes y una escala de valores que nos permitan medir dicho potencial y proponer las acciones necesarias para su mejora".