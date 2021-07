Gandia empezará la segunda campaña para localizar las fosas de 62 fusilados por el franquismo

El Ayuntamiento de Gandia ha anunciado que en pocos meses se iniciará la segunda campaña para localizar al cementerio las fosas con los restos de 62 personas de Gandia, la Safor y las comarcas vecinas que fueron fusilados durante el franquismo y que a estas alturas continúan desaparecidas.

Lo anunciaba este jueves el concejal de Memoria y Calidad Democrática, Nahuel González, acompañado del edil responsable del Cementerio Municipal, Miguel Ángel Picornell, que explicaban que será posible gracias a dos subvenciones de 15.744 y 22.164 euros de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Así, la segunda fase se podría iniciar después de la Feria y si se consigue localizar y exhumar los restos los trabajos se alargarían a finales de año, principios de 2023.

“Hay que recordar que la ciudadanía de Gandia y de la Safor todavía no tienen el derecho constitucional y humano de encontrar y enterrar sus familiares desaparecidos. Por lo tanto, es una responsabilidad democrática, un compromiso de las ciudades que cuentan con represaliados desaparecidos”. González ha ofrecido a la oposición la oportunidad de sumarse y apoyar “a esta acción de dignidad democrática, porque una democracia no será llena mientras hayan desaparecidos. Y hay que estar junto a las familias, con independencia del color político”.

González ha recordado que durante la primera fase, que se desarrolló el pasado mes de diciembre se hicieron dos excavaciones sin éxito, porque solo se contaba con un testigo oral. Ahora se actuará en otra zona siguiendo las indicaciones de historiadores y especialistas.

“Cuando se abren fosas se cierran heridas”. Así de rotundo se ha mostrado Picornell, quien ha asegurado que tienen prisa al encontrar los desaparecidos, “porque ya han pasado 80 años de la guerra civil y los testigos orales van perdiéndose; porque solo los gobiernos progresistas podemos hacerlo posible desde las instituciones, puesto que las familias no tienen recursos económicos ni funcionales; porque la derecha y la ultra derecha no lo harán... Nosotros no le daremos la espalda a las familias que quiere saber donde están los suyos. No se trata de venganza, sino de justicia y reparación”. El responsable del cementerio ha mostrado su voluntad de continuar colaborando con el departamento de Memoria y Calidad Democrática.