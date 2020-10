Sagunto acoge la Mostra Novembre Negre con más cine, música, exposiciones y concursos

La Mostra Novembre Negre (NNXI) llega un año más a Sagunto con su undécima edición. Como ya es marca de la casa, el cine negro será el protagonista de la programación de la muestra de este año, que se extenderá desde el 7 al 30 de noviembre. En total se proyectarán 18 películas en versión original. La entrada a cualquiera de las actividades programadas es gratuita, únicamente está sujeta al aforo del local. Además, cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene, se implantarán todas las medidas sanitarias anti-covid de la Conselleria de Sanidad, con aforo limitado en espacios de películas y salas exposiciones y con uso obligatorio de mascarilla y gel hidroalcohólico.

Once años han pasado desde que la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Sagunto puso en marcha este Festival de Género Negro, pionero en la Comunidad Valenciana y que, desde hace cuatro años, ha girado de manera definitiva hacia el cine, proponiendo un resumen de las mejores películas de género negro de la temporada. El cine negro es la punta de lanza de Novembre Negre pero, como ya es habitual en la Mostra, el festival también ofrece actividades para todos los gustos, con teatro, exposiciones, música, concursos, literatura o gastronomía en un conjunto de interesantes propuestas alrededor del género negro.

Los organizadores del NNXI, que son la concejalía de Juventud e Infancia, junto al Casal Jove, en colaboración con el departamento de Cultura, con la Asociación Cultural Nautilus y el Cine Club Pezenelagua, ofrecen así un mes completo de actividades culturales enfocadas en el cine negro en las que se impulsa, además el talento joven. En esta edición se rinde especial homenaje a las actrices Fanny Ardant y Simone Signoret con algunos de sus clásicos negros.

Según explica el concejal de Juventud, Guillermo Sampedro «este año llegamos a una undécima edición del Festival Novembre Negre un poco atípica por las circunstancias sanitarias. A pesar de todo, hemos querido mantener el espíritu de esta Mostra, proyectando 18 películas, lo mejor del noir nacional e internacional, sin olvidarnos del apartado de clásicos, como el dedicado a Scorsese o a las actrices francesas Fanny Ardant o Simone Signoret, reforzando, de paso, la perspectiva de género de festival. Y sin olvidarnos del cine negro infantil o juvenil, que también tiene su hueco en el Novembre Negre. Entre otras actividades, completan el festival las dos exposiciones y los ya habituales concursos, que abren ahora sus plazos para participar, entre ellos, el Festival Internacional de Cortometrajes, en el que aspiramos a recibir un centenar de trabajos de diferentes nacionalidades, o el Concurso Local de Cortos».

Cine

Las películas de género negro de última hornada ocupan la parte central de la Mostra, que pretende reflejar el cine que se factura a lo largo del planeta. En la “Selección Cine Negro”, destacan películas de género españolas como Lone Wolves o El Crack Cero, además de grandes títulos internacionales como Huérfanos de Brooklyn, The Gentlemen, La Carga, Puñales por la espalda u Once upon a time in Hollywood. Potentes películas, algunas de éxito y otras que se han quedado fuera de los circuitos comerciales de distribución; pero todas ellas recuperadas por NN en formato cine y versión original.

En cuanto a los homenajes y clásicos, la edición de este año se centra dos imponentes figuras cinematográficas francesas femeninas: Fanny Ardant y Simone Signoret. Un modesto homenaje con películas seleccionadas de la parte noir de su excelsa cinematografía. De Simone Signoret se podrá disfrutar de un clásico de Jacques Becker, París, bajos fondos, un retrato del lumpen parisino de principios del siglo XX. Por otra parte, en el Centro Cultural Mario Monreal, y en colaboración con la concejalía de Cultura, se proyectarán dos grandes películas de Fanny Ardant; por un lado, la última película del maestro François Truffaut Vivamente el domingo, en la que comparte cartel con Jean-Louis Tringtinant. El otro título es Ocho mujeres de François Ozon, una entretenida película a lo Agatha Christie, protagonizada por lo más granado de la interpretación femenina francesa.

En cuanto al clásico de la A.C. Nautilus propone un viaje al cine clásico de estudios norteamericanos con un título fundamental del cine negro: Forajidos, de Robert Siodmak, director alemán exiliado en EE.UU a causa del nazismo. Aunque siempre se recordará la actuación de Burt Lancaster y de Ava Gardner, la película está sostenida en la sólida interpretación del actor Edmond O´Brien, verdadero protagonista de la cinta como investigador de una agencia de seguros. Otro de los clásicos es A pleno sol, la primera película sobre Tom Ripley, el icónico personaje de la novela de Patricia Highsmith, interpretado por Alain Delon y dirigido por René Clément, junto a un título emblemático de la filmografía de Martin Scorsese: Malas calles.

Festival Cortometrajes Negros

La VIII Edición Festival Internacional de Cortometrajes Negros es una de las banderas de NN, un concurso que el año pasado alcanzó el centenar de inscripciones de una quincena de países. Además, cuenta con un apartado de concurso local que potencia la creatividad de los jóvenes realizadores saguntinos.

Cine Jove

También habrá un espacio cinematográfico para jóvenes a partir de 9 años. Por un lado, un clásico de la literatura juvenil de todos los tiempos: Los Cinco, en una aventura nueva no publicada en los libros. El director Mike Marzuk nos adentra en Los Cinco y el misterio de la Joya escondida, un homenaje explícito a la creadora de este simpático grupo de valientes niños: Enid Blyton. Por otro lado, se podrá disfrutar del más famoso detective japonés de todos los tiempos: Detective Conan. Procedente del manga –cómic nipón-, creado por Gosho Aoyama, el joven Conan se convirtió en un mega-éxito de ventas con sus innumerables aventuras. Hace unos años, sus investigaciones narradas en los manga de Aoyama saltaron al cine. En NN pasan su último título: Detective Conan. El caso Zero, estrenada en el Festival de Sitges y dirigida por Yuzuro Kachikawa.

Exposiciones

Para esta edición se han programado dos exposiciones. La primera de ellas, que ya está expuesta en el Casal Jove hasta el 12 de diciembre, está dedicada a uno de los grandes genios del cine, Martin Scorsese. El director italo-americano ha contribuido al cine negro con algunas obras maestras y fue uno de los primeros cineastas en narrar a la Mafia contemporánea con títulos como Malas Calles, Uno de los nuestros, Casino, Taxi Drive” o más recientemente El Irlandés. La muestra ‘Inside Martin Scorsese’ muestra fotogramas de algunas de sus películas, así como información extraída de las propias memorias del autor o carteles de sus obras. El horario de visitas es a partir de las 18 horas, además de exponerse durante las proyecciones de las películas de la programación del NN.

La otra de las exposiciones está dedicada al revolucionario cambio que ha sufrido la televisión propiciado por las plataformas y, especialmente, con una nueva ola de ficción televisiva a partir de grandes series. Algunas de las series que impulsaron ese cambio estuvieron relacionadas con el género negro, por lo que, para esta muestra, se han seleccionado cuatro grandes títulos y los creadores que dejaron su huella en ellos. The Sopranos y David Chase, The Wire y David Simon, Breaking Bad y Vince Gilligan, True Detective y Nick Pizzolato, Boardwalk Empire y Terence Winter. La muestra ya se puede visitar en el Casal Jove, en el pasillo aulario, en el horario habitual del Casal Jove hasta el 15 de enero

Literatura

Aprovechando la exposición Inside Martin Scorsese sobre el director neoyorkino, y la proyección de su primera gran obra, Malas Calles (1973), el miércoles 11 de noviembre estará presente en el Casal Jove el periodista valenciano experto en cine Pau Gómez, que vendrá a presentar su último libro “Maestro Scorsese. Retratos de un cineasta americano”, editado por Libros Cúpula del Grupo Planeta. En este trabajo, Gómez hace un recorrido por toda la filmografía de Scorsese, que cumple seis décadas de trayectoria. Analiza su estilo, sus influencias y toda su filmografía de la mano de directores como Rodrigo Cortés, Cesc Gay, Mariano Barroso, Juanma Bajo Ulloa, Daniel Calparsoro, Gracia Querejeta, Agustín Díaz Yanes, Oriol Paulo o Rodrigo Sorogoyen, que analizan, una a una, todas sus películas. Un libro que, según los organizadores del NN2020, es imprescindible para los seguidores de Scorsese, así como para los amantes del séptimo arte.

Música y espectáculo

Dos de los platos fuertes de la XI edición de Novembre Negre serán el concierto de la formación electrónica Mecánica Clásica y el espectáculo del polifacético Álex O´Dogherty. Por su parte, Mecánica Clásica, junto al artista saguntino Vic M. Pereiró, nos plantean un ejercicio audiovisual titulado (M)IEDO, título elegido para homenajear la película del cine alemán de entreguerras: M. El Vampiro de Düsseldorf. Fritz Lang realizó un trabajo post-expresionista sobre un asesino en serie de niños, interpretado por Peter Lorre, basada en hechos reales. Fue la primera película sobre psicópata rodada en todo el planeta.

Por su parte, Álex O´Dogherty llega a Sagunto con su espectáculo ‘IMBÉCIL. Midiendo las palabras’. El título y el show hacen referencia a la autocensura y los reparos del humor y el lenguaje humorístico, pero también a la vida en general. Con IMBÉCIL, Álex O´Dogherty vuelve a sus orígenes, su maleta pequeña, sus pequeños cachivaches y su particular ametralladora dialéctica.

Premios

El director Sergi Arnau, que ha debutado en el largometraje con la película de género negro Lone Wolves, recibirá el Premio Dirección Novel por este debut, premio que, según declaran desde la organización del NN2020 «nos hace mucha ilusión como apoyo a los jóvenes creadores, ya que Sergi fue el primer ganador de nuestro Festival de Cortometrajes con Fruta Podrida. En ese cortometraje pudimos disfrutar del talento innato del actor Pau Barredo, que también participa en Lone Wolves y al que premiamos como Mejor Actor de Reparto». José Luis Garci ha sido galardonado por su dirección en El Crack Cero, y también estarán presentes dos grandes actores que participan en el filme: Miguel Ángel Muñoz y Carlos Santos.

Festival y concursos

En cuanto a festivales, desde el 15 de octubre está abierto el Festival Internacional de Cortometrajes NN’20. El plazo finaliza el próximo 15 de noviembre. Por otro lado, hasta esta misma fecha, se puede participar en el Concurso Local de Cortometrajes NN’20. Los y las interesadas en participar pueden inscribirse y consultar las bases a través del siguiente enlace www.novembrenegre.es. Además, también está disponible el Concurso de Microrrelatos IES NN’20 hasta el 18 de noviembre en el Casal Jove y en los IES del municipio.

