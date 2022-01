CEACV, un centre de referència i públic per a l'educació ambiental

"Visitar el Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana és fer una immersió en la sostenibilitat" afirma Anna Pons, directora del CEACV. Aquest espai que va obrir les portes l'any 1999, és hui una gran dotació pública de referència per a informar, formar, educar i conscienciar en matèria mediambiental.

El centre, adscrit a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, s'emplaça en l'Alqueria dels Frares, una casa de cultiu del segle XVII, rehabilitada i adequadament equipada, que conserva alguns dels seus elements originals més característics -com el pati, l'aljub o el forn-, i en un entorn de gran riquesa paisatgística, al costat de la Marjal del Moro, inclosa en la xarxa europea Natura 2000.

El Centre compta amb un ampli projecte educatiu, sent molt important la formació. Al llarg de tot l'any, es duen a terme cursos d'educació ambiental, dirigits a diferents sectors de la població i tant de manera presencial com en línia.

A més, ofereix un programa de visites als seus recursos - l'alqueria, els jardins, l'hort o el propi entorn de la marjal- i dirigides a tots els públics, des d'escolars a alumnat universitari o diferents tipus de col·lectius socials. Cal assenyalar que en aquestes dues dècades de funcionament, més de 300.000 persones han visitat aquestes instal·lacions.

'I ara toca educació ambiental'

Amb aquest lema, el dia 26 de gener, i per a celebrar el Dia Mundial de l'Educació Ambiental, des del Centre s'ha programat una jornada en la qual es presentaran els resultats de l'Estudi de l'Estat de l'Educació Ambiental a la Comunitat Valenciana, així com altres materials desenvolupats en el marc de la Guia d'Acció per a l'Educació Ambiental (Educació Ambiental en Ruta-EAR).

Aquesta guia, que articula estratègies transversals per a un model de societat sostenible, va néixer en 2018 i compte en l'actualitat amb 181 entitats adherides -des de centres educatius, empreses i associacions a entitats públiques- i ha realitzat més de 300 iniciatives dins del seu Pla d'Acció.

També es presentarà l'exposició "Menjar bé. Com mengem sense menjar-se el planeta. Alimentació i medi ambient", una mostra que posa el focus en l'alimentació, la salut i el canvi climàtic, i que estarà disponible en préstec.

La jornada es tancarà amb una visita a l'hort del centre per a mostrar nous recursos, com una cebera tradicional, i al nou observatori d'aus en la marjal dels Moros, fet en el marc del conveni amb SAGGAS.

Programa educatiu

El centre ha anat adaptant-se a noves necessitats i ampliant les seues línies d'activitat "d'acord amb l'evolució de la societat, de com els problemes ambientals anaven fent-se cada vegada més evidents, i per als quals l'educació s'ha convertit en un pilar necessari en l'acompanyament a la transició de model de societat més sostenible", afirma la seua directora.

Així, a través d'altres iniciatives d'acompanyament, com el programa Compromes02 focalitzen en la petjada en carboni i en l'elaboració de plans de reducció, informant sobre la petjada de carboni, com es calcula i, sobretot, "oferint eines per a saber què fer dins de la gestió d'unes instal·lacions, ja siga un centre educatiu, una oficina o un centre com el nostre", explica Pons.

Més informació: https://agroambient.gva.es/va/web/ceacv

Informació i reserves visites

Tel.: 96 261 79 30