València llança una campanya per sensibilitzar sobre l’aparcament reservat a persones amb discapacitat

L’Ajuntament, en col·laboració amb Aspaym i Cocemfe, ha posat en marxa una campanya per fomentar el respecte a l’ús de les places d’estacionament reservades a persones amb mobilitat reduïda i sensibilitzar de les conseqüències que té per als seus usuaris l’ocupació indeguda per part d’altres conductors. La iniciativa porta per lema: “Per a mi és molt més que una plaça d’aparcament. Respectar este senyal és senyal de respecte”.

La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha presentat la campanya, que es difon des de hui fins el pròxim 5 de desembre en mitjans de comunicació escrits i radiofònics, el canal de televisió de l’EMT, l’exterior de tres línies d’autobús de l’empresa municipal de transports, el web municipal i xarxes socials. Així mateix, es repartiran 10.000 fullets informatius entre les entitats col·laboradores: Aspaym Comunitat Valenciana (Associació de persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques) i Cocemfe València (Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica).

Amb esta iniciativa, ha explicat Lozano, es pretén sensibilitzar la població sobre els problemes que continuen denunciant les persones amb mobilitat reduïda que utilitzen la targeta d’estacionament. A València hi ha al voltant de 8.000 targetes en vigor, junt amb les que es gestionen en altres municipis i que es poden fer servir igualment a la ciutat. D’altra banda, es disposa de 2.599 places d’aparcament reservat, que s’han d’afegir a les places de la zona blava, que poden ser utilitzades pels titulars de les targetes sense cap cost.

Entre les principals ocupacions indegudes hi ha la justificació que “només són cinc minuts” o la invasió de la zona d’aproximació que hi permet l’accés. La responsable de Servicis Socials ha recordat que la concessió de la targeta i l’espai de estacionament reservat no són privilegis, sinó accions positives perquè les persones amb mobilitat reduïda puguen accedir amb major facilitat a llocs de treball, esplai, compres o sanitat. “Possibilita que les persones amb mobilitat reduïda facen ús dels seus drets en condicions d’igualtat”, ha assenyalat l’edil.

Altres problemes detectats són l’ús de la targeta per part de la família o amistats sense que transporten la persona amb mobilitat reduïda o tot i haver mort esta, així com l’emprament de fotocòpies o targetes robades o perdudes. Durant l’últim any s’han retirat més de 150 targetes. Este tipus d’infracció comporta una sanció econòmica de fins a 500 euros i una sanció administrativa de fins a un any de cancel·lació de la targeta, depenent de la gravetat i reincidència. Per altra part, en estos moments hi ha 1.187 targetes en què la persona titular consta com que ha faltat i no s’han retornat. Isabel Lozano ha subratllat que la persona titular, o el seu representant legal, és responsable de la targeta, i ha de vetlar per la seua bona utilització, ja que no es pot cedir a terceres persones.

Durant la roda de premsa, la regidora ha estat acompanyada de Paco Florentino, president d’Aspaym Comunitat Valenciana, i Pep Varela, secretari de Cocemfe València. Tots dos han destacat que les places reservades són “una necessitat, no un privilegi”. Florentino ha indicat que “nosaltres no podem estacionar en qualsevol lloc, necessitem unes mesures mínimes per poder baixar del cotxe, obrir la porta, dur la cadira, i moltes vegades això no es troba en consciència”. En eixe sentit, Varela ha apuntat que “es respecta l’espai per aparcar el cotxe, però no la zona de transferència, i això suposa un obstacle a l’hora de fer la transferència de la cadira al cotxe”. A la presentació també ha assistit la defensora de les Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament, Teresa Navarro.

Mesures municipals

Isabel Lozano ha posat en valor les mesures impulsades des del consistori per “garantir els drets i les llibertats de les persones amb discapacitat que viuen o visiten la nostra ciutat”, com ara la constitució del primer Consell Municipal de Persones amb Discapacitat, el grup de treball que prepara a hores d’ara la nova Ordenança d’accessibilitat universal o la creació de la figura de la Defensora de les Persones amb Discapacitat. La regidora ha incidit en la “visió transversal” d’esta tasca, per la qual cosa s’han desenvolupat cursos de formació adreçats a tot el personal municipal per millorar l’atenció a persones amb diverses discapacitats i pròximament es durà a terme una campanya per al xicotet comerç en eixa línia. A més, l’Oficina Ciutat intel·ligent ha posat en marxa una aplicació pilot que permet saber, en una primera fase, si les places reservades estan lliures, i en un futur es podran fins i tot reservar.