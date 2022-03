Una família d’ossos polars es fon en les Falles de València

Un fantasma recorre València en Falles: el fantasma del canvi climàtic. Una família d’ossos polars es fon en el claustre renaixentista del Centre del Carme de València, un diàleg amb el monument municipal que corona la plaça de l’Ajuntament aquest mes de març.

Com es va fer en el seu moment amb els monuments d’Okuda, el complex museístic valencià torna a optar per l’experimentació artística en el context de les Falles, amb una aposta per l’art urbà, la lluita contra l’emergència climàtica i la innovació mitjançant una instal·lació d’escultures lumíniques que s’activen amb la participació del públic.

‘Protegeix allò que estimes’ és el monument amb què l’artista faller Alejandro Santaeulalia i l’artista urbà Antonio Segura, Dulk, visibilitzen la destrucció d’espècies i ecosistemes per l’acció humana, en una obra gens subtil que pretén obertament interpel·lar el públic per actuar. L’ossa que presideix la plaça d’Ajuntament, explica el centre museístic, “carrega al llom la irresponsabilitat dels humans i el seu impacte en la natura”. Com a conseqüència, el desglaç la separa dels seus fills, que deambulen per la ciutat fins al Centre del Carme.

Al costat de la mostra que segueix la història de la falla municipal, el Centre del Carme acull l’exposició d’art urbà ‘Emergency on Planet Earth’, una mostra que se serveix de simulacions de cartelleria que reflecteixen l’esperpèntic del greenwashing, el màrqueting verd de les empreses contaminants, o l’absurd de recomanacions hiperbòliques que tapen les solucions més òbvies: reduir el consum. Comissariada per José Luis Pérez Pont i Vinz Feel Free, reuneix les propostes de catorze artistes que planten cara a l’emergència climàtica.

La mostra porta a cada sala –fins i tot als lavabos–, la desforestació, la superpoblació, l’ús elevat de combustibles fòssils i d’energia, les deixalles marines, la contaminació, la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic, el calfament global, la degradació del sòl, la nefasta gestió de l’aigua, la ingent quantitat de residus i l’impacte del fem espacial. Com una tasca hercúlia, el públic es plantejarà aquestes dotze proves de superar com a societat per recuperar el planeta.