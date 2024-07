El Feslloc alça la veu pel valencià amb un festival que ha acollit vora 4.500 participants

Amb una assistència de vora 4.500 persones el festival de música en valencià Feslloc s’ha reivindicat com un espai encara necessari per a la promoció cultural i lingüística, que demostra un molt bon estat de salut i fidelitat malgrat l’abundància de festivals i alternatives d’oci que han sorgit des que començara en 2007.

La 18a edició del Feslloc, el festival que organitza l’Associació Cultural Feslloc, amb el suport d’Escola Valenciana i l’Ajuntament de Benlloc (la Plana Alta) s'ha celebrat els darrers 11, 12 i 13 de juliol, la majoria d’edat amb el suport de públic i artistes.

“Mai hem sigut un festival gran. Mai, tampoc, hem aspirat a ser-ho. Sabem qui som, d’on venim i què volem ser. Tenim els cors plens d’arraps, però les nostres mans són expertes en apartar pedres del camí i en dibuixar itineraris musicals que creen lligams indestructibles entre artistes, públic, llengua i territori. Ni el menyspreu d’alguns polítics ni la cobdícia d’alguns negocis musicals, gens sensibles amb la cultura i la llengua del nostre país, ens faran callar. Amb el suport de públic i artistes, el Feslloc està més viu que mai”, ha expressat l’organització amb el manifest '18 anys de cançons i lluites', amb què ha volgut reivindicar el seu treball activista per la música, la llengua i el país. En aquest sentit s’han manifestat, igualment, la majoria d’artistes sobre l’escenari, aquelles entitats i activistes que han participat en les activitats culturals paral·leles, així com el públic, que han destacat la importància d’espais fortalesa per al valencià com aquest.

La programació musical ha acollit 23 propostes musicals en dos espais, la pineda i l’escenari Ovidi, d’estils diversos, amb una important presència femenina. El públic ha destacat els concerts de Buhos, Lespurna i La Fulla, dijous; Sandra Monfort, Xavi Sarrià i Figa Flawas, divendres; Pep Gimeno el Botifarra, Julieta, Fades i Palmer, dissabte. La pluja va acurtar, el segon dia, les actuacions de Colomet i DJ Trapella, però no l’entusiasme de la gent present. També, va forçar l’ajornament del concert de Ramonets, la darrera jornada.

Paral·lelament, el programa cultural ha reivindicat els referents culturals propis com el poeta Vicent Andrés Estellés i la mestra Marifé Arroyo, a més d’acollir activitats crítiques, per exemple els col·loquis sobre les noves lleis d’educació i de concòrdia o el podcast Xusma Deluxe. Pel festival ha passat de nou el taller d’estampació de samarretes del Voluntariat Lingüístic de la Universitat d’Alacant, a més de les tradicionals competicions esportives de bàsquet i futbol sala.

L’Associació Cultural Feslloc ha agraït el suport i la fidelitat del públic arribat d’arreu del País Valencià, al qual convoca per a l’edició de 2025.