Las empresas que operen en paraísos fiscales no podrán optar a gestionar residencias de mayores en la Comunitat Valenciana

▶ @monicaoltra En @GVAinclusio ja estem incorporant als nostres contractes públics per a la gestió de centres per a persones majors l’exclusió de les empreses que operen en paradisos fiscals.

Açò és una lluita per la igualtat i contra el frau fiscal.@OIenValencia @JusticiaFis pic.twitter.com/CLipawtffr