El Gobierno valenciano desmantelará los 'vacunódromos' a final de mes y la inoculación sin cita se hará en los centros de salud

El proceso para inmunizar a la población valenciana susceptible de ser vacunada llega a su recta final. Hasta este viernes, un total de 4.035.225 personas, habían recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana.

Además, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, contaban con la pauta completa (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; la monodosis de Janssen y una dosis de cualquier vacuna en las personas con antecedentes de haber pasado la Covid-19) 3.872.044 personas, es decir, un 86% de los 4,4 millones de valencianos que entran en el plan de vacunación cuentan ya con la pauta completa por lo que faltan 600.000 por vacunarse.

De ellos, un total de 52.154 personas han comunicado de forma explícita su negativa a vacunarse, una tasa bajísima que da una muestra de la concienciación que ha habido con todo el proceso.

El gran objetivo es que la Comunidad Valenciana alcance el 90% de inmunización con pauta completa para el próximo 9 d’Octubre.

En cuanto a la situación de los llamados vacunódromos, las mismas fuentes han explicado que desde hace dos semanas se compagina la vacunación programada (con cita previa) con la vacunación sin cita: "Esta última opción se mantendrá abierta hasta finales de septiembre, momento en el que, con la campaña de vacunación finalizada, se pondrá el punto final a la inmunización en grandes espacios, aunque quedará abierta la posibilidad de recibir dosis a través de los servicios de Atención Primaria".

Sobre las personas que por diversos motivos no ha acudido aún a vacunarse, desde Sanidad han comentado que en cada grupo de edad, después de la citación masiva, la Conselleria de Sanidad ha hecho una búsqueda activa en Atención Primaria de los no citados y una repesca de los citados no vacunados.

También se han hecho repescas específicas por grupos de edad, y generales para quienes no habían acudido a su cita. En total, todas las personas han tenido al menos dos oportunidades de vacunarse, y algunos grupos de edad hasta cuatro y cinco citaciones.

A esto se une, como anunció este viernes el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, los equipos móviles de vacunación que Sanidad desplazará a los partidos Elche-Levante previsto para las 18.30 horas de este sábado en el campo Martínez Valero y el Valencia-Real Madrid, que tendrá lugar a las 21.00 horas en Mestalla este domingo.

Un stock de 587.000 dosis

En estos momentos, la Comunitat Valenciana cuenta con 587.783 dosis de la vacuna Covid almacedadas, aunque desde Sanidad no consideran que exista un riesgo elevado de que puedan llegar a caducar, teniendo en cuenta que además faltan 600.000 valencianos por administrarse alguna dosis y que en breve se empezará a poner la tercera a los grupos de riesgo.

En este sentido, el departamento que dirige Ana Barceló ha explicado que se han puesto en marcha los mecanismos necesarios para evitar que las vacunas se echen a perder.

De hecho, hay un sistema de vigilancia y control de la temperatura para identificar cualquier posible problema. Por otro lado, se hace un continuo seguimiento sobre las fechas de caducidad con el fin de recolocarlas en los puntos de vacunación en los que está previsto una mayor administración de dosis. De esta manera, se evita el riesgo de caducidad.

Sobre la tercera dosis, se calcula que son alrededor de 60.000 las personas institucionalizadas e inmunodeprimidas a las que se le aplicará. En cuanto a la citación, todavía no se ha realizado la planificación detallada, pero se podría completar la vacunación en unas pocas semanas.