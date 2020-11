El distanciamiento de Ximo Puig y Mónica Oltra precipita una reunión del Pacto del Botánico

Estaba previsto que se celebrara a finales de este año o principios de 2021, pero la tercera de las reuniones del Pacto del Botánico en esta segunda legislatura se precipita, ya que ha sido convocada el próximo miércoles 2 de diciembre en la sede de Compromís, en València, ante el creciente distanciamiento del presidente de la Generalitat Valenciana y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, de la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra. "El día 2 hay una reunión del Botànic para analizar la situación", expresaba el portavoz socialista en las Corts Valencianes, Manolo Mata, preguntado por la crisis entre los socios.

La convocatoria se ha conocido al día siguiente de que Puig protagonizara un acto de presentación de la estrategia valenciana para la recuperación, un documento elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que incluye diversos proyectos y que Oltra desautorizó porque no se ha negociado su contenido con los socios del Consell. "Lo que se ha presentado hoy es un documento de trabajo del IVIE, no ninguna Estrategia Valenciana de Recuperación, que obviamente tendrá que ser dialogada y consensuada en el Consell", expresó la vicepresidenta en respuesta a un mensaje institucional.

La reacción de Oltra, que se suma a anteriores desencuentros, como el producido en la elaboración de los presupuestos del departamento de la propia vicepresidenta, no obedeció a un enfado personal sino a un malestar expresado por Compromís en el seno del Gobierno valenciano los días previos a la presentación de la estrategia sin haberla negociado con la coalición. El malestar era tal que Compromís llegó a plantearse no acudir al acto, aunque al final optó por enviar a dos consellers, Mireia Mollà y Rafael Climent, y una vez celebrada la presentación pública del documento Oltra hizo explícito en sus redes sociales que sólo reconoce ese texto como un documento de trabajo pero no como una iniciativa acordada por el Gobierno valenciano.

El orden del día de la reunión del Pacto del Botánico del 2 de diciembre, que se celebrará a las 18.00 en la sede de Compromís, incluye una "valoración del desarrollo de los acuerdos de la anterior reunión", el "análisis de la situación política y temas pendientes" y temas diversos. La crisis que vive el acuerdo entre el PSPV-PSOE y Compromís, con Unides Podem en un papel secundario, centrará el contenido de la reunión.

No será la primera vez que Compromís plantee su descontento con el funcionamiento del Gobierno valenciano en esta segunda legislatura del Pacto del Botánico, según fuentes de la coalición, ya que en las dos reuniones anteriores, celebradas en la sede del PSPV antes del verano y en la de Podemos en su última convocatoria, los representantes de la coalición expresaron sus recelos por la actitud de Ximo Puig desde la presidencia de la Generalitat, capitaneando la gestión de la pandemia.

Desde la coalición valencianista se viene reclamando volver al espíritu del primer Gobierno de Botánico y recuperar la cogobernanza, un concepto que el presidente pone en valor en las negociaciones con el Gobierno central. La portavoz adjunta de Compromís en las Corts Valencianes, Aitana Mas, recordaba que su partido reclama "ser partícipe de las decisiones". "No se están propiciando los espacios de codecisión", enunciaba Mas, que ha indicado que "quizá se está visualizando ahora más", pero Compromís, lo viene "pidiendo desde hace tiempo". La parlamentaria recordaba que "la cogobernanza nació en el Botànic en 2015", un Gobierno que ha demostrado ser "estable" y este año aprobará sus sextos presupuestos "en tiempo y forma", por lo que pedía "no dramatizar la situación".

Por su parte, el portavoz socialista, Manolo Mata, hacía una llamada a la calma: "No nos hagamos daño". Y aseguraba que "no hay crisis del Gobierno porque no la puede haber". "Vamos todos cogidos de la mano por un camino", el Botànic es "un pack" que "tiene que aguantar hasta 2023 y ojalá más". "Cuando hay tropezones nos levantamos y seguimos. Ahora estamos en un momento de tropezón, pues nos levantaremos y seguiremos", ha afirmado el síndic, que cree que "no es cierto" que no haya la misma cogobernanza que en el primer Ejecutivo, y ha asegurado que el president "no mira nunca el origen de las propuestas".

Aportar o apartar

Este miércoles, un comentario de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en una entrevista en À Punt Notícies ha vuelto a agitar las aguas. La titular de Justicia, que ha mantenido diversas discrepancias con Oltra por las competencias sobre violencia machista, expresaba que su leit motiv en política es "o aportas, o te apartas", un mensaje que se ha interpretado como una invitación a la vicepresidenta del Consell a abandonar el Ejecutivo autonómico.

Tras la concentración por el 25N, día contra las violencias machistas, la vicepresidenta del Consell respondía: "Yo siempre aporto, por eso mismo es importante que no intenten apartar a nadie para que todos podamos aportar". Mientras, el president Puig, que sigue sin reunirse con la número dos del Gobierno, expresaba: "Mi gran preocupación en estos momentos es la pandemia y la reactivación económica y, desde luego, todas las cosas se pueden hacer mejor y tengo la mejor disposición a hacerlas mejor".