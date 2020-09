La Generalitat Valenciana porta a la Moncloa 410 projectes d’inversions en infraestructures sanitàries, habitatge i medi ambient per al fons europeu de recuperació

Mentre començava dilluns el debat de política general en les Corts Valencianes, tres enviats de Ximo Puig entraven al palau de la Moncloa. En el moment en què el president de la Generalitat Valenciana desgranava l’estratègia de reconstrucció, els responsables d’Acció de Govern, Juan Ángel Poyatos; Relacions amb la Unió Europea, Joan Calabuig, i Relacions Institucionals i amb les Comunitats Autònomes, Jorge Alarte, la presentaven davant el responsable econòmic de Presidència del Govern.

Alarte, Calabuig i Poyatos, els tres homes del president valencià, componen la primera delegació d’una comunitat autònoma que ha anat a la Moncloa a presentar un pla de recuperació per a optar a fons europeus. Durant el matí de dilluns es van reunir amb el director general d’Assumptes Econòmics de Presidència del Govern, Manuel de la Rocha, per exposar els plans que Puig presentava a les Corts Valencianes; una estratègia amb 410 projectes que pretén optar a 21.000 milions euros procedents de fons europeus entre el 2021 i el 2027.

En aquest paquet de projectes figura un fort impuls a les infraestructures sanitàries, socials i educatives, així com un reforç notable de l’habitatge, tant del parc públic com privat. S’hi sumen mesures d’impuls de la digitalització, intel·ligència artificial i transició ecològica. En paraules del president valencià, “l’incentiu per a impulsar els canvis necessaris, els canvis que ja no poden esperar”. Aqueix impuls inclou prop de 2.400 milions d’euros en obra pura i dura: habitatges rehabilitats, reparació i construcció de centres de salut, hospitals, residències i jutjats. Però també quantitats importants en projectes mediambientals –240 milions per a recuperar el llac de l’Albufera– i de mobilitat sostenible –35 milions d’euros per a una xarxa de gasolineres elèctriques i potenciació de les freqüències de transport públic–.

L’objectiu és aprofitar al màxim els fons que tant van costar de negociar a la Unió Europea. El programa Next Generation, l’instrument financer per a evitar una crisi econòmica després de l’emergència sanitària, preveu per a Espanya 140.000 milions d’euros entre crèdits i fons. En les trobades successives entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i els presidents autonòmics, es va acordar que les comunitats participaren de pla nacional de reconstrucció amb projectes propis que optaren al finançament europeu.

Encara que els criteris per a presentar els projectes al Govern no estan definits del tot, la primera reunió ha servit de presa de contacte per a assegurar que les línies que planteja la Generalitat són les mateixes que pretén l’executiu central, seguint els eixos marcats per la Comissió Europea. El Govern autonòmic haurà d’acabar de perfilar els projectes, plantejats per cada conselleria, i veure quina és la fórmula administrativa per a materialitzar-los i presentar-los al Govern.

Els estats membres podran presentar els seus plans des del 15 d’octubre fins al 30 d’abril, encara que en el Govern veuen amb interés ser dels primers a arribar a la Comissió Europea.