El mensaje de Oltra al PSPV por la ampliación del Puerto de València: "Quien no quiera darse cuenta [del cambio climático] está en la negación"

La ampliación Norte del Puerto de Valencia es un problema en el seno del Gobierno del Botánico que una parte parece pretender ignorar. La vicepresidenta del Consell y portavoz de Compromís, Mónica Oltra, recordaba este martes el silencio de sus socios en el Ejecutivo y en las Corts Valencianes sobre una macroestructura de difícil encaje en la lucha contra el cambio climático. Tanto Compromís como Unides Podem se han mostrado radicalmente en contra de la ampliación, pero los socialistas guardan silencio o expresan ambigüedades cuando se les interpela por el futuro de la obra, proyectada por el PP y modificada en 2018 por la Autoridad Portuaria de Valencia.

La vicepresidenta del Consell recordaba este martes, preguntada por si en el Ejecutivo se abriría un debate para resolver las discrepancias, que no ha "escuchado una postura clara y escrita" y que "desconoce" la posición del socio mayoritario en el Gobierno sobre esta cuestión. "Conozco la que mantenemos nosotros y la que es responsable", apuntaba la vicepresidenta. "La mía la expresé en un artículo", añadía, en referencia al texto publicado en este diario (De puerto en puerto), en el que indica: "No podemos hablar de luchar contra la emergencia climática y seguir con propuestas instaladas en el pasado que no sólo no luchan contra ella sino que la agravan". En el artículo, la coportavoz de Compromís apunta a efectos adversos de la ampliación como "el peligro para las playas del sur de la ciudad, la amenaza a la Albufera de València, el impacto paisajístico, la contaminación para el área metropolitana" y costes "ambientales, de salud pública, económicos".

La portavoz del Ejecutivo autonómico defiende como opción responsable la que apuntan los expertos en el Informe de Evaluación sobre Cambio Climático del Grupo Intergubernamental de Expertos (IPCC) o "las portadas de diarios internacionales" que "alertan muy gravemente que a lo mejor hemos llegado a un punto de no retorno en muchos aspectos". El informe de expertos que asesoran a Naciones Unidas en materia de cambio climático urge a implantar medidas que mitiguen sus efectos y a adaptar las sociedades a unos síntomas ya presentes.

Uno de los expertos consultado por elDiario.es, Josep Canadell, considera incompatibles las ampliaciones de infraestructuras como el Aeropuerto de El Prat (Barcelona) o el Puerto de Valencia con la lucha contra la emergencia climática, dada la tecnología actual y la prolongada vida útil de aviones y buques. "Para todos los grandes medios de transporte no se ve una solución a corto plazo. Todo se ve muy lejos aún", indicaba el investigador, experto en emisiones, que recordaba que el transporte portuario y aeroportuario suponen entre un 5% y un 6% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. "Quien no quiera darse cuenta está en la negación o no lo quiere ver, vale para los puertos y para los aeropuertos", sentenciaba la vicepresidenta.