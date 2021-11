Los partidos del Pacto del Botánico modifican la ley de À Punt para establecer un salario para la presidenta en funciones

En el tira y afloja que mantienen Presidencia de la Generalitat y la radiotelevisión pública valenciana, los grupos parlamentarios que sustentan el Acuerdo del Botánico han movido una nueva ficha. PSPV, Compromís y Unides Podem han presentado una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos que permitirá, un año después de su toma de posesión, que la actual presidenta en funciones de À Punt perciba el mismo salario que su antecesor.

Los grupos parlamentarios modifican la ley de creación de la radiotelevisión pública para que, en caso de vacante de la presidencia del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, la vicepresidencia "perciba las mismas retribuciones que corresponden a la Presidencia mientras realice sus funciones". La enmienda resuelve una de las demandas de Mar Iglesias desde que el pasado enero asumiera el cargo de su antecesor, Enrique Soriano y que desde entonces ha provocado un fuerte conflicto con el Palau de la Generalitat.

Los miembros del Consell Rector cobran dietas por asistir a reuniones, pero no tienen un salario porque no ejercen el cargo en régimen de exclusividad, mientras que la presidencia percibe salario equivalente al de un secretario autonómico: 60.000 euros. La profesora de Comunicación reclamó a Presidencia de la Generalitat un salario acorde a su responsabilidad, apoyada por unanimidad por los miembros del órgano de dirección de la televisión pública.

Fuentes de la negociación explicaron entonces que Soriano no había tenido un contrato de alta dirección indefinido como el que reclamaba Iglesias y aseguraron que los servicios jurídicos plantean serias dudas sobre si una persona que fue elegida como parte del consejo y no como presidenta pueda tener este contrato. Es decir, que como es presidenta 'accidental', no se podría blindar su condición laboral y debería seguir percibiendo solo las dietas por sus nuevas funciones. La enmienda de los partidos que componen el Pacto del Botánico resuelve la situación en favor de Iglesias. Algunas partes plantean sus dudas sobre si el gabinete jurídico de la Generalitat aceptará esta modificación.

De hecho, el segundo párrafo del texto adicional, que modifica el estatuto de los trabajadores de la radiotelevisión, establece que la persona que ostente la presidencia podrá decidir tener dedicación exclusiva y, en ese caso, tener la misma retribución que un secretario autonómico.

Desde que Iglesias, consejera propuesta por Compromís, asumiera la presidencia del ente tras la dimisión de Soriano, que ha vuelto a su plaza de letrado de las Corts Valencianes, solo ha cobrado dietas como el resto de consejeros. Desde la Corporación reiteran la necesidad de que al frente esté una persona con dedicación exclusiva. Mientras, los expertos consultados por el parlamento valenciano, entre ellos el presidente del Consell Audiovisual, José María Vidal, abogan por fusionar la Corporación y la Sociedad Anónima y que las funciones ejecutivas las asuma la Dirección General.