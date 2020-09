PSPV, Compromís y Unides Podem "explorarán" la fiscalidad verde en los próximos presupuestos

Reforzar el sistema público, fiscalidad progresiva y verde o transición ecológica; en otras palabras, seguir las líneas que comenzaron en 2015. Los representantes del PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida encargados del seguimiento del Acuerdo del Botánico se han reunido en la tarde de este miércoles en la sede de Podemos para realizar una nueva evaluación y comenzar a crear grupos de trabajo para los prespuestos. En julio los partidos se emplazaron a una nueva reunión preparatoria del curso político en la que marcar las líneas a seguir el próximo año, con la incertidumbre añadida provocada por la pandemia.

Las tres formaciones destacan la sintonía para mejorar las cuentas públicas que prepara el Consell. No en vano, todos forman parte del mismo Gobierno, aunque tengan algunas rencillas, como las referentes a la fiscalidad. Mientras Compromís y Unides Podem abogan por algunos retoques en los impuestos para desarrollar la "fiscalidad progresiva", como aumentar el impueusto de patrimonio, incluso añadir algunos nuevos, mientras que el PSPV aboga por mantener los existentes e introducir incentivos y bonificaciones, como las que anunció el president Ximo Puig para evitar la despoblación. En Hacienda no están demasiado cómodos hablando de nuevos tributos y en el IRPF queda poco margen de actuación, dado que ya se aumentó a rentas altas en 2016, aunque la conselleria de Transición Ecológica, dirigida por Mireia Mollá, de Compromís, pretende introducir varias tasas vinculadas a las actividades contaminantes en la Ley de Acompañamiento. Tras la reunión, las tres formaciones han acordado "explorar" la vía de la fiscalidad verde para no tomar medidas que impacten directamente en la renta.

La reunión de este miércoles ha servido para limar estas asperezas y reafirmar prioridades, como la recuperación del Hospital de Torrevieja, la próxima cita "más importante", según señalaba Estefanía Blanes, de Unides Podem, que ha considerado prioritario "que la crisis no perjudique a los de siempre". Àgueda Micó, de Compromís, ha valorado que el Gobierno valenciano "hace políticas que sirven" y son "un ejemplo a seguir", una afirmación reiterada por Manolo Mata, portavoz socialista, que cree que el Gobierno de España "es botánico" también y su prioridad es salvar vidas. "Hemos conseguido reforzar los servicios públicos, que son los que funcionan", aplauudía Micó, que ha reclamado una reforma del sistema de financiación, un fondo de compensación y eliminar la tasa de reposición de funcionarios.