Sanidad prohibirá las hogueras de San Juan en toda la costa valenciana y decidirá en agosto qué actos de Fallas autoriza

"La celebración típica de San Juan no se va a poder celebrar porque evidentemente se pueden producir aglomeraciones y por tanto, tal y como se ha celebrado hasta ahora, donde la gente se ha reunido masivamente no se va a poder hacer. Tendremos que ver con los ayuntamientos las medidas que para el control de acceso en las diferentes playas porque si estamos pidiendo control para disfrutar de la playa no vamos a saltarnos esas medidas para celebrar la noche de San Juan, tendremos que usar el mismo criterio y las mismas medidas".

Así se ha expresado este jueves la consellera de Sanidad, Ana Barceló, preguntada sobre la posibilidad de celebrar la noche de San Juan, pese a que algunos ayuntamientos como el de València ya habían anunciado que prohibirían el acceso a sus playas por la noche para hacer hogueras como medida de prevención frente a la propagación de la COVID-19. Una prohibición que, a tenor de las palabras de Barceló, se hará extensiva a toda la costa de la Comunitat Valenciana.

Barceló ha recordado que han mantenido reuniones con los diferentes sectores festivos de la Comunitat Valenciana, tales como los Moros y Cristianos, las Hogueras de Alicante o las Fallas de València: "Las Hogueras se han pospuesto a 2022, las fiestas de Moros y Cristianos prácticamente todas también, y una de las cuestiones por las que se posponía es porque hay un contacto físico y porque van bandas de músicas de diferentes municipios con incidencias de contagios diferentes".

Respecto a Fallas, cuya celebración se ha aprobado en València y otros municipios en el mes de septiembre, ha recordado que "conforme se aproximen esas actividades festeras se irá evaluando" y ha añadido que ya trasladaron "la necesidad de contar con los actos que se podían desarrollar para ver el nivel de riesgo que podían tener un mes antes de la celebración", es decir, a finales de julio o principios de agosto.

Barceló ha explicado que "la situación epidemiológica irá marcando los tiempos y las medidas que haya implantadas en cada momento en la Comunitat Valenciana serán las que se aplicarán".