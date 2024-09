Las subvenciones a los grupos de las Corts ascendieron a 3,93 millones en 2022, primer año con control interno

Las subvenciones a los grupos parlamentarios de Les Corts sumaron un total de 3.935.575 euros durante 2022, primer año con la implantación del control interno por parte de la Intervención del parlamento valenciano, un “hito muy importante” en la transparencia de los parlamentos al introducir “el control interno sobre estas subvenciones”.

Según el informe de la Sindicatura de Comptes sobre la cuenta general de Les Corts de 2022, estos 3,93 millones representan el 13,1 por ciento del total de las obligaciones reconocidas en ese año.

En concreto, se dividen entre 3.546.000 euros de subvenciones globales (fijas y variables), 215.303 euros de subvenciones extraordinarias para contratar asistentes personales, 89.280 euros de subvenciones para aparcamiento y 84.992 euros de subvenciones a los diputados no adscritos.

Sindicatura advierte que Les Corts no disponen de un registro actualizado que recoja la valoración del inmovilizado no financiero, así como las diversas circunstancias que puedan producirse en sus activos. Una situación que representa “una limitación” al alcance de la auditoría, por lo que “no puede opinar” sobre la composición, ubicación y valoración de los elementos que puedan integrar los epígrafes de inmovilizado no financiero del balance a 31 de diciembre de 2022.

En la revisión del cumplimiento de la legalidad, la auditoría señala incumplimientos en las subvenciones otorgadas a los grupos parlamentarios, relacionados con las normas reguladoras de la contabilidad y control aprobadas mediante el Acuerdo de la Mesa de Les Corts 1284/X, y en las bases de ejecución del presupuesto de 2022 y de ejercicios anteriores. También observa incumplimientos en tres expedientes de contratación y advierte de la existencia de pagos que “superan el plazo máximo legal”.

Cuentas de los grupos

Respecto a las cuentas anuales de los grupos, el informe sostiene que el Popular y el Socialista no presentaron sus cuentas anuales de 2022 en el plazo fijado, por lo que no ha podido verificar la dotación para despidos del personal con motivo de la finalización de la X legislatura ni los saldos bancarios a fecha 31 de diciembre de 2022. Tampoco aportaron las certificaciones bancarias acreditativas de dichos saldos.

Ambos grupos presentaron sus cuentas anuales “con más de un año de retraso”: el Socialista, el 11 de abril de 2024, y el Popular, el 9 de mayo de 2024. Además, la auditoría refleja que ningún grupo, salvo Compromís, había presentado el certificado de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2022.

Las cuentas anuales de 2022 de los grupos Unides Podem y Ciudadanos presentan resultados acumulados positivos por importes de 6.561 euros y 32.688 euros, respectivamente, que debieron ser reintegrados a la tesorería de Les Corts. Mientras, las de Compromís presentan un saldo negativo de 95.568 euros y las de Vox, saldo cero. Respecto a los grupos Popular y Socialista, muestran saldos positivos por importes de 57.595 euros y 1.167 euros, respectivamente.

Pese a ello, en general, según la Sindicatura, las cuentas anuales del parlamento valenciano expresan “la imagen fiel” del patrimonio y la situación financiera a fecha 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados económicos y presupuestarios correspondientes a ese ejercicio.

Recomendaciones

El informe incluye siete recomendaciones como resultado de la fiscalización de 2022, tres a la Mesa de Les Corts y cuatro a los grupos parlamentarios. Entre las primeras, señala que los planes anuales de control financiero deberían incluir en el alcance de la revisión de los gastos de contratación, tanto propios como mediante convenios, y que los planes anuales de control financiero deberían incluir “de manera explícita” la revisión de las cuentas anuales que los grupos parlamentarios deben presentar antes del 15 de febrero y su correlación con las cuentas trimestrales fiscalizadas.

Mientras, a los grupos sugiere que adopten “las medidas adecuadas” para presentar “en tiempo y forma” las cuentas justificativas trimestrales y las cuentas anuales y les insta a aplicar las recomendaciones que figuran en los informes de control financiero de la Intervención de Les Corts, relativas principalmente a los gastos por dietas y desplazamientos. Además, apela particularmente al Socialista para que “mejore su justificación” sobre la dedicación del personal del partido y de la sede de Alicante a las tareas parlamentarias.