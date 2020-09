Un tribunal de Hong Kong condemna els dos ciutadans xinesos titulars dels comptes que van ingressar els quatre milions estafats a l’EMT de València

Un tribunal de Hong Kong ha condemnat els dos ciutadans xinesos titulars dels comptes bancaris i de les empreses a què es van transferir els quatre milions d’euros estafats a l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València. Els responsables municipals de l’empresa van denunciar el frau tant a Espanya com a Hong Kong, on es van transferir els fons estafats. El jutge va identificar els dos titulars de les empreses i dels comptes bancaris que van rebre els fons i les 13 mercantils a què van volar en una segona tanda de transferències.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia hongkongués, a què ha tingut accés elDiario.es, condemna Zuo Jialiang, titular de totes les accions de JG Trade Co Limited i del compte de l’empresa en Bank of China, a pagar a l’EMT 1,6 milions d’euros mentre que Li Yuanxin, titular de l’empresa Shengyi Trading Limited i del seu compte associat, ha sigut condemnat a abonar a l’empresa pública municipal de València 2,4 milions.

Zuo Jialiang i Li Yuanxin són probablement mules, un concepte que en l’argot policial designa les persones utilitzades pels autèntics estafadors per a rebre i transferir els fons robats, una mena de testaferros fugaços. Els dos ciutadans xinesos, actualment en rebel·lia, ja van ser identificats com a titulars de les empreses i dels comptes bancaris de Bank of China a què els estafadors de l’EMT de València van transferir els quatre milions d’euros rapinyats. D’aquests dos comptes inicials, els quatre milions van volar a 13 comptes més, tal com va informar aquest diari, d’empreses creades feia poc.

Els quatre milions d’euros de la fenomenal estafa del CEO a l’EMT es van transferir a la Xina per CaixaBank a pesar que l’empresa pública no estava autoritzada a operar al país asiàtic. L’alarma interna de l’entitat bancària va tardar 17 dies a saltar, malgrat que ja s’havien transferit quatre milions.