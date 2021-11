Accions en mobiliari urbà, concerts, exposicions: València es prepara per convertir-se en l’epicentre mundial del disseny

“L’expresident de la World Design Organization (WDO) i membre de la visita d’inspecció a la ciutat, Brandon Gien, em va comentar que València ja és una capital mundial del disseny i que ara falta que el món ho sàpia, això és el que aconseguirem amb la capitalitat mundial del disseny”, va dir dimarts Xavi Calvo, director de València Capital Mundial del Disseny 2022, durant la presentació del programa oficial d’activitats amb què es captarà l’atenció de més de dos milions de persones i s’atraurà a la ciutat més de 200.000 visitants estrangers el 2022.

Només els seus set grans esdeveniments, Signature, impulsats en col·laboració amb la World Design Organization, atrauran 130.000 persones a la Comunitat Valenciana al llarg del pròxim any. L’esdeveniment ha comptat amb una inversió pública de 4,5 milions d’euros durant tres anys aportada al 50% per l’Ajuntament i l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

L’organització ha constatat que, més que un esdeveniment, constitueix una fita en la història de València i en la projecció internacional tant de tota la Comunitat Valenciana com de la marca Espanya pel fet de liderar l’impuls del disseny com a eina de transformació transversal de la societat i palanca de creixement. Només a la Comunitat Valenciana, el disseny aporta més de 4.000 milions d’euros.

“La capitalitat no és una meta, ni un esdeveniment que esdevinga només el 2022, enguany ja hem començat a treballar en el llegat de la capitalitat, que consolidarà la posició en què hem d’estar en les pròximes dècades”, ha explicat Calvo.

El director de l’esdeveniment ha reivindicat la capitalitat com una fita necessària per a posar en valor tot el patrimoni de disseny de València, “un patrimoni i un talent notables que venen de la indústria, que sempre han estat estretament lligats a l’artesania i que hui es fan patents en tots els camps en què el disseny està present: del disseny gràfic a l’industrial, de la gastronomia a l’arquitectura, passant per àmbits com el disseny aplicat al món de la salut, que precisament està molt present en el nostre programa. Estem ací per a explicar-ho al món.”

Les més de 100 activitats, 150 ponents de primer nivell, 70 convenis, 25 espais i prop de 100 entitats implicades que inclou l’intens programa dels pròxims mesos són la materialització tangible d’un esdeveniment concebut per transcendir molt més allà del 2022 i establir les bases d’un llegat per a la ciutat i les futures generacions amb el disseny com a mitjà de transformació i fil conductor entre valors com la salut, l’educació, la innovació, el patrimoni, la igualtat, la inclusió, la diversitat i la sostenibilitat com l’essència d’una nova València immersa en un canvi sense precedents.

Betrand Derome, director general de la WDO, ha recalcat durant la seua intervenció el potencial i l’abast del programa de la capitalitat de València, sustentat en la seua mirada mediterrània, la seua herència i el seu intens programa d’activitats articulades al voltant d’eixos de caràcter social pensats per impactar positivament en el territori i la vida de la seua ciutadania a llarg termini: “És un orgull tindre València com a membre destacat de la família de la WDO, una comunitat sòlida que creiem en la força del disseny com a facilitador de noves polítiques, com a eina per a millorar la qualitat de vida de tots i com a palanca transversal de treball en pro dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.”

Derome ha insistit també en l’impacte positiu que la capitalitat tindrà a escala local: “La capitalitat és fruit del treball de moltes dècades, i l’energia del disseny, que ja corre per les venes de la ciutat, bategarà amb una força especial durant el 2022 i arribarà a tots els valencians i visitants.”

El programa de 2022 aspira a posar definitivament a València en el punt de mira com a capital mundial del disseny, multiplicant i portant al nivell següent les desenes de projectes professionals, accions i intervencions, exposicions, congressos i trobades professionals, publicacions i produccions pròpies que han estat calfant els motors de la capitalitat al llarg del que portem de 2021 provocant un impacte positiu real sobre València i el seu teixit social, econòmic i creatiu.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; l’alcalde de València, Joan Ribó; el president de les Corts Valencianes, Enric Morera; la secretària general del Ministeri de Ciència i Innovació, Teresa Riesgo; el president de la Diputació de València, Toni Gaspar; i el Conseller d’Economia sostenible, Sectors productius, Comerç i Ocupació de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent, han acompanyat els responsables de València Capital Mundial del Disseny 2022 i els membres de la World Design Organization en la presentació oficial del programa de la capitalitat, una ocasió transcendental per a un territori que té en el disseny la columna vertebral de la història de la seua indústria i herència artística i cultural.

L’acte ha sigut en el Palau de les Arts Reina Sofia amb la presència de 1.200 assistents en representació de les institucions i empreses impulsores i de l’ecosistema del disseny valencià. Entre ells, Luis Calabuig, vicepresident de l’Associació València Capital del Disseny.

Com a part del programa de comunicació de València Capital Mundial del Disseny 2022, un centenar de mitjans acreditats –incloent-hi gairebé 25 mitjans internacionals i més de 50 publicacions principals del sector– han atés en l’Auditori Mar Roig de l’Oceanogràfic Xavi Calvo, director de València Capital Mundial del Disseny 2022, Bertrand Derome, director general de l’Organització Mundial del Disseny i Corinna Heilmann, directora de Programa de World Design Capital València 2022.

Agenda d’activitats

El programa de València Capital Mundial del Disseny per al 2022 inclou un centenar d’esdeveniments –entre intervencions, congressos i trobades professionals, publicacions i produccions pròpies i exposicions– que abastaran totes les disciplines del disseny al voltant de sis eixos estratègics: salut i benestar, didàctica del disseny, economia i innovació, llegat i identitat, sostenibilitat mediambiental i equitat, inclusió i diversitat.

Els set Signature Events impulsats juntament amb la World Design Organization preveuen captar l’atenció de 130.000 visitants el 2022 i més de 100 ponents internacionals de primer nivell. Es concentraran en la segona meitat de l’any, com a colofó a la capitalitat, i amb la finalitat d’inculcar la importància i el reconeixement del disseny com una eina clau per a la millora del desenvolupament econòmic, social, cultural i ambiental dels territoris.

World Design Experience - València 2022. A l’inici de l’estiu (18-25 de juny) en La Rambleta i La Marina de València, World Design Experience - València 2022 sorprendrà la ciutat amb una mescla entre disseny digital i interactiu, disseny gràfic, motion graphics, música, creativitat, disseny de producte i art. Amb un format pròxim i obert a professionals d’arreu del món, aquest esdeveniment implicarà professionals reconeguts com Caterina Bianchini, Brian Collins, Alex Trochut, Alex Hunting, Liza Enebeis, Rebeka Arce, Yarza Twins, Thomas Kurppa o David Navarro. També seran dies de concerts musicals amb artistes de gran prestigi en diferents espais de la ciutat.

World Design Exchange. El 23 de setembre, Bombas Gens Centre d’Art acollirà el World Design Exchange, una trobada entre els responsables i organitzadors de les Design Weeks mundials –d’Estocolm a Berlín i de Lima a Chengdu– i altres esdeveniments de disseny. Un fòrum amb representants del disseny dels 5 continents en què debatre al voltant del disseny des d’una perspectiva global, creativa i social en què es compartiran casos d’estudi, coneixements adquirits, reptes i desafiaments a través de sessions de tallers i treball en xarxa.

World Design Street Festival. Del 19 al 25 de setembre, constituirà la celebració de València Capital Mundial del Disseny 2022 al carrer amb i per a la ciutadania i l’off de Fira Hàbitat València. El seu calendari d’activitats es donarà cita en tota la ciutat i l’antic llit del riu i estarà enfocat en la creativitat i la promoció dels seus professionals acostant-se a valencians i visitants mitjançant exposicions, conferències, tallers, rutes per estudis, iniciatives que connectaran el disseny amb àmbits com la gastronomia. En línia amb la vocació de la capitalitat, democratitzar el disseny i educar sobre aquest per generar un canvi en la percepció d’aquest en l’àmbit social, l’Street Festival aconseguirà que les persones es troben de manera fortuïta amb elements propis del disseny en entorns quotidians per provocar la reflexió espontània sobre el vertader sentit del disseny. L’esdeveniment oferirà una ruta orgànica i fluida en tota la ciutat en una analogia del camí que ens porta a transitar les persones d’una idea a una altra.

World Design Policy Conference. El 3 i 4 de novembre de 2022, el Palau de Congressos de València serà l’escenari de la World Design Policy Conference, que comptarà amb la involucració de primeres figures com Ezio Manzini, Brandon Gien, Alok Nandi, Leyla Acoroglu, René Spitz, Anna Whicher, Päivi Tahkokallio, Gisele Raulik Murphy o Brigitte Borja de Mozota. L’objectiu serà proporcionar una plataforma global per a l’intercanvi d’idees i millors pràctiques de diferents països, regions i ciutats que estan activant, desenvolupant i mantenint una política de disseny efectiva. Aquestes polítiques són fonamentals per a donar forma a la prosperitat i el benestar d’una ciutat i els seus habitants.

World Design Convocation Ceremony. Tindrà lloc el 3 de novembre. S’hi celebrarà un esdeveniment per fer balanç, revelar les primeres troballes de l’estudi d’impacte, reflexionar sobre el llegat de València Capital Mundial del Disseny 2022 i lliurar oficialment el títol de la World Design Capital a la ciutat que serà la Capital Mundial del Disseny el 2024 –San Diego i Tijuana–. Prop de 300 convidats es donaran cita en aquesta cerimònia que comptarà amb la presència del consell internacional de la WDO i les personalitats que formen l’International Advisor Committee de la València Capital Mundial del Disseny 2022.

World Design Cities Meeting. La plaça de l’Ajuntament, també en el penúltim mes de l’any, acollirà el World Design Cities Meeting, fòrum mundial de les Capitals Mundials del Disseny en què, des de la participació i la mirada dels seus representants institucionals, brindarà l’oportunitat de generar sinergies i trobades entre els seus responsables i principals propulsors. Dirigit per la World Design Organization, promourà l’intercanvi d’idees entre els impulsors de les polítiques i iniciatives que des dels consistoris es proposen transformar i millorar la vida a les ciutats.

World Design Spotlight. Posarà coronament a la commemoració de la capitalitat amb la presentació del projecte World Design Spotlight, ideat per promoure el talent local –València és bressol de molts Premis Nacionals del Disseny– i dirigit per Marisa Gallén, presidenta de l’Associació València Capital del Disseny. Aquesta activitat, de fet, s’expandirà al llarg de tot l’any i conclourà al final del 2022 havent retut homenatge a la comunitat de disseny a través de 52 professionals que seran els protagonistes setmana a setmana.

Activitats pròpies de València. La ciutat de València comptarà amb una programació pròpia tots els mesos sumada a la de tots els agents de l’ecosistema que programaran activitats des d’Espanya. De gener a desembre del 2022, moltes de les accions s’alinearan amb els actes més importants de la ciutat, des de l’obertura de l’any al gener i la celebració de Cevisama al febrer fins a la València Disseny Week més gran fins hui, que tindrà lloc al setembre coincidint amb la Fira Hàbitat València, passant per les Falles, en què es posarà el focus al març i l’abril connectant disseny i innovació des de la festivitat.