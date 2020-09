Així sobreviu l’aviació als colps de la pandèmia: l’aeroport de Castelló desmantella avions Boeing 747 per reutilitzar-ne les peces

L’expansió global de la COVID-19 i les mesures de restricció han afonat el sector aeronàutic. Per evitar la fallida, les companyies i els aeroports, sobre tots els menuts, pugnen per no perdre trànsit i ingressos amb tota mena de nous serveis. Un exemple paradigmàtic n’és l’aeroport de Castelló, propietat i gestionat per la Generalitat, que abans de la pandèmia havia iniciat ja el seu procés de diversificació i que amb el tancament de fronteres o la imposició de quarantenes ha hagut de posar la imaginació a treballar.

Malgrat que els vols comercials continuen sent la seua aposta, amb noves rutes com la de Viena, aquest estiu han començat a treballar en el desmantellament d’avions per reutilitzar-ne les peces posteriorment. Aquesta setmana ha arribat a l’aeròdrom valencià el segon Boeing 747-400 de British Airways, l’avió comercial més gran del món conegut com The Queen of the Sky. “Aquests avions seran desmuntats per l’empresa eCube Solutions, que es dedica a l’estacionament i desmuntatge d’avions i que opera en l’aeroport des del 2019”, expliquen fonts de l’aeròdrom. El 95% del pes d’aquesta aeronau pot ser reutilitzat i les seues peces tenen una bona venda en el mercat.

British Airways ha decidit desmantellar tots els Boeing 747-400 Jumbo que té en la seua flota. El model és del 1970 i el seu consum de combustible està fora dels paràmetres dels nous temps en què s’intenta aconseguir unes emissions més baixes per poder reduir l’impacte en el canvi climàtic. “Aquesta empresa està condicionant una nova zona d’estacionament d’avions que abastarà una superfície de 21.550 metres quadrats. L’aeroport ha apostat per una diversificació de la seua activitat, més en un moment com l’actual de crisi dels sectors turístics i de l’aviació comercial per la COVID-19”, apunten.

El 18 d’agost, l’aeroport va rebre el primer Jumbo i aquesta setmana, el segon. Està previst que n’arriben a Castelló quatre, segons les mateixes fonts. “Aquestes són les aeronaus més grans que ha rebut l’aeroport”, expliquen.

Des de l’aeroport, gestionat a través de l’empresa pública Aerocas, defensen que aquesta nova línia de negoci no significa que es renuncie a desenvolupar el trànsit de passatgers, que continua sent una prioritat, encara que es tracta d’explorar i explotar totes les possibilitats que ofereix l’aeroport. “Pròximament començaran les obres de construcció d’un centre de manteniment d’avions impulsat per l’empresa Brok-air. L’hangar ocuparà una superfície de 2.500 metres quadrats i està dissenyat per acollir avions de les famílies B-737, Airbus A-320 i ATR”, afirmen. La previsió, apunten, és que entre en funcionament al final d’enguany.

Pròximament s’adjudicaran les obres de construcció de la nova plataforma industrial de l’aeroport, una àrea que concentrarà les activitats d’estacionament, desmuntatge i manteniment d’avions que ja estan fent-se i altres que puguen desenvolupar-se.

Una altra branca per la qual està apostant-se és la de la formació, ja que l’aeroport acull diverses escoles de formació de pilots. Durant aquesta crisi, recorden, l’aeroport de Castelló ha acollit per al seu estacionament nombrosos avions que han quedat temporalment fora de servei per la caiguda del trànsit aeri.