Un baròmetre de la Generalitat Valenciana apunta que la societat demana un reforç de l’estat del benestar i es preocupa per la polarització política

Les prioritats dels ciutadans valencians en l’última fase de la pandèmia són la desocupació, la situació de la sanitat, la recuperació econòmica i el cost de la vida elevat (en referència als preus), que han desplaçat la política i la corrupció com a principals problemes percebuts. L’últim baròmetre de la Generalitat Valenciana, el primer que fa de termòmetre social durant la pandèmia, apunta que la ciutadania la preocupa la conjuntura socioeconòmica i al seu torn reclama un Estat fort per a fer-li front.

L’estudi que ha presentat dijous la directora general d’Anàlisis i Polítiques Públiques, Ana Berenguer, assenyala que la crisi sanitària ha incrementat el suport al blindatge de les polítiques de l’estat del benestar, especialment a les que es refereixen al sistema sanitari públic. El 46% dels enquestats creuen que la prioritat màxima en l’estratègia de recuperació pel que fa a sanitat ha de ser incrementar les plantilles, el 75% consideren que l’Estat ha de ser el responsable del benestar de tota la població i el 48%, que ha de millorar el nivell i la qualitat dels serveis públics. Si les administracions es veieren obligades a reduir la despesa en serveis públics, un 98,6% estarien en contra que es feren en sanitat. Tampoc donarien suport a una retallada en educació (97%), polítiques d’ocupació (94,7%), serveis socials (94,6%) ni investigació científica (93,9%).

Malgrat que els ciutadans reclamen en nombroses respostes un reforç de l’estat del benestar, no associen aquest reforç al finançament autonòmic: només l’1,2% el marquen entre les tres qüestions prioritàries. Sanitat, educació, habitatge, serveis socials, infraestructures superen amb escreix les preocupacions; totes depenen dels recursos públics. L’enquesta també indica que, en l’àmbit de la gestió administrativa, ha de ser una prioritat la desburocratització i l’accessibilitat en els tràmits.

Polarització i diàleg

El baròmetre de la Generalitat Valenciana mostra una preocupació notable per la polarització política per part de la ciutadania, que fa una crida a les institucions i els partits cap al diàleg social.

Més d’un 60% dels 4.000 ciutadans enquestats consideren que la situació política a la Comunitat Valenciana està polaritzada, un percentatge que augmenta fins al 80% quan es pregunta per la mateixa situació a escala nacional. En termes generals, la ciutadania valenciana creu que el context en l’autonomia és millor que en el conjunt de l’Estat. La població enquestada creu que ha augmentat el grau de polarització en l’últim any, marcat per la pandèmia, que ha afectat el clima polític. Un 30% consideren que ha augmentat molt a Espanya i un 35%, que bastant, percentatges que es redueixen en l’àmbit autonòmic fins al 18 i el 29%, respectivament.

En l’enquesta, el 60% dels interpel·lats responen afirmativament que els polítics “haurien d’esforçar-se per aconseguir acords, encara que això implique renunciar a algunes de les seues idees”, en reclam de més diàleg social per a la resolució dels problemes. Les qualitats més ben valorades per a un governant són l’honradesa, la transparència i la preparació i la capacitat per a gestionar, segons el baròmetre, en què un 30% dels enquestats consideren que cap partit polític és pròxim a les seues idees, el percentatge més alt de resposta pel que fa a totes les sigles disponibles en les eleccions.