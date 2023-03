Un bo per a la compra i més ajudes d’habitatge: la Generalitat Valenciana prepara un altre decret anticrisi

La Generalitat Valenciana treballa en un paquet de mesures per a pal·liar l’impacte de la inflació en els col·lectius més vulnerables. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha confirmat dilluns que al llarg d’aquesta setmana es tancarà l’acord del bo comercial per a abaratir la cistella de la compra, una mesura que el seu equip fa mesos que treballa amb els supermercats.

A aquesta proposta, que es finançarà pel Govern autonòmic en gran manera i per a la qual es preveuen 15 milions d’euros de pressupost, se sumen altres proposicions per a mitigar la pujada de preus. Puig ha avançat en Les Notícies del Matí, d’À Punt, que negocia amb els bancs alguna fórmula per a abaratir les hipoteques, que amb la pujada de tipus d’interés estan produint situacions d’asfíxia en algunes llars.

La idea que ha pres forma en el Consell és l’elaboració d’un decret llei, que s’aprovaria en el ple de divendres, amb efectes pràcticament immediats, i incorporaria altres mesures sobre el preu de l’habitatge. La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge, que dirigeix Héctor Illueca, d’Unides Podem, negocia amb els socialistes expandir les ajudes del lloguer jove, que en l’última convocatòria va arribar a prop de 4.000 persones.

Fonts de la Vicepresidència Segona expliquen que, malgrat que és la dotació més gran en la sèrie històrica, amb 22,8 milions d’euros, l’ajuda es queda curta respecte de les sol·licituds. L’any passat es van rebre 24.069 sol·licituds, encara que gairebé la meitat són errònies o no compleixen els requisits. El bo jove es finança amb aportacions del Govern central, a través del Ministeri de Transports, que en el Consell considera encara insuficients.

Si la fórmula adoptada per al paquet de mesures anticrisi és el decret llei, els morats condicionen els seus vots al fet que aquest porte de la mà mesures per a reduir l’esforç dels menors de 35 anys per a sufragar un habitatge. “Plantegem que la convocatòria d’ajudes del 2023 tinga una dotació pressupostària suficient”, apunten des d’Habitatge, que acaba d’aprovar una ajuda de fins a 10.000 euros per a la compra d’habitatge a menors de 35 anys.

Segons les dades que maneja el departament gestionat per Unides Podem, el 86% dels joves valencians no poden emancipar-se, atés que de mitjana necessiten un 64% del salari per a pagar el lloguer i un 41% per a fer front a la quota hipotecària. Per això, insisteixen, encara que no han plantejat una xifra completa de suport extra, s’ha d’“ampliar al màxim la dotació de la partida”, atés que “la situació dels joves és dramàtica”.

D’altra banda, en la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que dirigeix Aitana Mas, de Compromís, plantegen recuperar la via que es va fer servir durant la pandèmia per a donar ajudes als col·lectius més vulnerables. El departament advoca per activar les prestacions que gestionen els serveis socials municipals, anomenades prestacions econòmiques individualitzades d’emergència, en què es van injectar 11 milions d’euros el 2020. D’aquesta manera, el beneficiari decideix on gasta l’ajuda, des de grans superfícies a petits comerços. Alguns càrrecs de Compromís mostren el seu descontentament amb el fet que no s’haja comptat amb les conselleries competents en serveis socials i en consum per a negociar aquesta mesura amb el sector de la distribució alimentària.