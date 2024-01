Catalá anuncia bonificacions als inquilins d’Aumsa després d’haver aprovar una pujada en el lloguer fins al 35%

“Estem satisfets amb la solució adoptada, era el que demanàvem. Ara esperem que les bonificacions s’apliquen com més prompte millor, perquè la gent viu amb els diners que té i el gener, després de les pujades aplicades, hi ha hagut un centenar de famílies que no han pogut pagar el lloguer dels seus habitatges i han tornat el rebut a l’Ajuntament. Necessitem celeritat”.

El secretari de l’associació d’inquilins d’habitatge públic de la Comunitat Valenciana, Ximo Mora, es va pronunciar així dilluns en declaracions a elDiario.es després de conéixer el text de la moció aprovada amb els vots a favor de l’equip de Govern del PP i de Vox, i amb l’abstenció de Compromís i el PSPV. Segons el text, l’Ajuntament bonificarà les 500 famílies que viuen de lloguer en pisos de l’empresa municipal Aumsa que després de l’increment aprovat hagen de dedicar més del 25% dels seus ingressos al pagament de l’arrendament, tal com estableix l’article 57.3 del Decret 68/2023 de la Generalitat.

Com va informar aquest diari, aquest mes de gener, sense comunicació escrita prèvia, Aumsa ha cobrat el lloguer dels habitatges aplicant-hi una pujada del 15%, el 25% i el 35%, més el 3% en cas de renovació del contracte d’arrendament. Des de l’any 2013 es renovava un acord perquè el preu dels lloguers no superara el 30% dels ingressos de cada unitat familiar, un acord que al final de l’any passat va trencar Aumsa de manera unilateral i sense avís previ, fet que va generar un problema enorme a les famílies, moltes de les quals amb recursos escassos, i una allau de crítiques de Compromís i del PSPV.

Unes quantes de les famílies afectades es van concentrar dilluns a la plaça de Manises abans del ple municipal que es va celebrar en la seu de la Diputació de València per a protestar contra aquesta decisió. Abans de la sessió, en què van intervindre per a exposar la seua situació, l’alcaldessa i uns quants dels seus regidors s’hi van acostar per traslladar-los que s’aprovaria la moció esmentada.

“Agraïm el gest que han tingut d’acostar-se a comentar-nos-ho en persona i valorem també les disculpes que han sol·licitat per com s’ha gestionat l’assumpte. Ens han confirmat que ens tindran com a interlocutors i la setmana que ve mantindrem una primera reunió per a desenvolupar la moció aprovada en aspectes com les despeses de comunitat”, va explicar Mora.

La portaveu de Compromís per València Papi Robles va considerar insuficient la proposta alternativa que el govern municipal va aprovar en ple pel que fa a la pujada del lloguer dels habitatges municipals d’Aumsa. Robles va insistir que ha de prorrogar-se el conveni actual entre Aumsa i els seus inquilins un any més mentre se’n negocia un de nou. La portaveu de Compromís va demanar a Catalá que reflexione i que mostre “a les famílies treballadores afectades per aquesta estocada en el preu de lloguer almenys una mínima part de la sensibilitat que sí que ha mostrat amb els veïns dels barris més rics de la ciutat, a qui ha abaixat l’IBI”. Per això, va exigir al govern municipal que “negocien amb els inquilins amb serenitat, no posant-los les maletes al carrer”.

La portaveu socialista, Sandra Gómez, també es va reunir amb la plataforma d’afectats i va criticar que “l’Ajuntament de la senyora Catalá no pot comportar-se com un agent immobiliari que tibe més que cap altre operador el mercat del lloguer, quan hi ha un problema evident a la ciutat amb l’accés a l’habitatge”.

“I això és el que fa Catalá apujant una mitjana de 2.000 euros més a l’any el lloguer a totes les famílies que hui tenen un habitatge públic d’aquest Ajuntament, a famílies que compten amb 1.000 o 2.000 euros al mes. Perquè aquesta és la política de la senyora Catalá, governar per als seus o per als que ella entén que té més afinitat, mentre carrega tot el cost de les polítiques públiques sobre les famílies més vulnerables”, va dir.