Alzira obtindrà 2,7 milions per rehabilitar patrimoni dins del Plan Xacobeo de recuperació dels Camins de Santiago

El Govern ha presentat en el Museu de Belles arts d’Oviedo el Pla Nacional Turístic Xacobeo 21-22, un projecte per a impulsar els Camins de Santiago com a producte cultural i patrimonial en tot el territori nacional amb una inversió que supera els 121 milions d’euros, que es finançarà amb els fons europeus Next Generation.

Entre els projectes es contemplen intervencions per a rehabilitar la muralla i la Casa Reial d’Alzira, amb un pressupost de 400.000 i 2,3 milions d’euros respectivament. Es tracta d’una proposta fonamentada en el projecte municipal que planteja la recreació de la Casa Reial, situada al carrer Santa Llúcia i que compta amb la declaració de BIC.

El Secretari Autonòmic de Turisme ha comunicat la incorporació dels projectes alzirenys a l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, que ha mostrat el seu agraïment per les gestions que s’han fet per part de les dos administracions i ha explicat que “es tracta d’una oportunitat importantíssima per a Alzira, per a la nostra història i per als nostres visitants”

La Casa Reial o de l’Olivera es va trobar adossada a la muralla, que va ser alçada per Jaume I el Conqueridor entre la alcassaba, situada al nord-oest, i la resta del conjunt emmurallat, com la seua residència durant les seues estades en la Vila Reial. En la mateixa va abdicar la Corona en el seu fill Pere I, i va morir el 26 de juliol de 1276. “La idea, amb este projecte és recuperar a través de l’immoble la figura del Rei i la importància del seu pas per Alzira” explica l’alcalde.

En l’acte de presentació en el Museu de Belles arts d’Oviedo del Pla Xacobeo, la Ministra, Reyes Maroto ha descrit, “el camí de Sant Jaume precisa d’un pla específic per a revitalitzar-lo aprofitant la celebració d’un Any Sant que es prolongarà durant 2022. Si el Xacobeo de 1993 va ser fonamental per a convertir el camí de Sant Jaume en producte estrella de la nostra oferta turística, 2021, l’any de la recuperació, marcarà una nova fita en la revitalització d’aquesta ruta mil·lenària”

Este ha estat el primer acte de presentació d’una gira que el Ministeri emprendrà per a donar a conèixer les inversions d’aquest Pla Nacional Xacobeo en els territoris implicats.

Acompanyada del secretari d’Estat de Turisme, Fernando Valdés, la ministra ha explicat que el Pla Nacional Turístic Xacobeo es desenvolupa en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya, l’exercici d’inversió pública i de reformes més ambiciós de la recent història econòmica d’Espanya i la major oportunitat per al nostre país des de l’entrada a la Unió Europea.

“El Pla Xacobeo incorpora mesures per a conservar i fer un millor ús dels Camins de Santiago, i per a impulsar l’activitat turística i econòmica. Es tracta d’un gran projecte de país que ens uneix entorn d’una oferta cultural, patrimonial i experiencial inigualable”, ha afegit Maroto.