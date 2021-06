El cava de Requena no pot usar el nom 'Cava de Requena'

Tornada a la casella d'eixida. La que semblava la denominació més lògica, la d'anomenar 'Cava de Requena' al cava de Requena, no ha sigut acceptada pel Ministeri d'Agricultura, com demanava el Consell Regulador de la Denominació d'Origen (DO) del Cava, perquè en el mateix àmbit hi ha una altra Denominació d'Origen Protegida, la dels vins d'Utiel-Requena.

Aquesta negativa a la utilització del nom es produeix després d'un informe de l'advocacia de l'estat que desaconsella aquesta denominació fixant-se en la dels parents de la zona, els vins. No obstant això la Conselleria d'Agricultura ha anunciat que recorrerà aquesta negativa que s'alinea per complet amb les tesis del sector cavista valencià i dóna suport a la seua reclamació per a poder usar el terme 'Requena' en les botelles que comercialitza, enfront del rebuig a aquesta possibilitat expressat pel consell regulador de la DO cava.

El dilema de triar un nom per al cava produït a Requena es va originar després que el consell regulador de la DO Cava, aprovara una nova divisió territorial en el seu si amb quatre zones sota l'àmplia Denominació Cava que les abasta a totes. Aquestes zones són les de ‘Comtats de Barcelona’, ‘Valles del Ebro’ (abasta les localitats d'Àlaba, Navarra, La Rioja i Saragossa autoritzades a elaborar), ‘Viñas de Almendralejo’ (Badajoz) i la de Requena.

I a partir d'ací es va iniciar el debat. La primera proposta va ser la de ‘Altos de Levante’, que va ser acceptada pels productors de Requena i la Conselleria d'Agricultura, però el fort rebuig social els va fer fer marxa enrere i buscar alternatives. Després es va produir una dualitat de propostes amb ‘Cava del Interior Valenciano’ i 'Altos requenenses', la primera una denominació molt llarga que va topar amb l'oposició de l'altra DO valenciana de vi, la DO del Vi de València, per la similitud del nom; l'altra opció va ser valorada però descartada.

Amb tot el consell regulador assenyala que totes les subzones que confeccionen el cava ja tenen el seu nom propi, i destaca que la "zona de Levante" està "pendent de decidir la seua nomenclatura definitiva".