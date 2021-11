El Clúster Tèxtil Sanitari d’Ontinyent assisteix a la Fira Mèdica de Düsseldorf i planteja un expositor amb les empreses per 2022

El Clúster del Tèxtil Sanitari d’Ontinyent ha plantejat a les empreses participants a la visita a la Fira Mèdica de Düsseldorf una participació compartida a l’edició de 2022 d’aquest certamen. L’Alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava l’interès “de seguir aprofundint en l’estratègia iniciada amb la posada en marxa del Clúster, fer noves passes a un camí en aquest mercat tan complex i diferent a textil-llar, i concretar una participació en l’edició de l’any 2022 de Fira Mèdica, bé en un expositor agregat o compartit”.

El primer edil recordava que el Clúster “va nàixer en situació de pandèmia i emergència per posar a l’abast de l’empresariat els recursos necessaris per no sols eixir d’una situació complexa, sinó evolucionar i crear nous llocs de feina veient al nou context una oportunitat de negoci”, manifestava.

El President d’ATEVAL Comunitat Valenciana, Pepe Serna, feia un balanç positiu “perquè l’empresariat ha pogut vore de primera mà les oportunitats al mercat mèdic i sanitari, on els avanços van a gran velocitat i cal cooperar i apostar per invertir en innovació. És una fira amb un ambient molt professional i una gran assistència, on hem pogut acudir gràcies a l’ajuda de l’Ajuntament, i on hem vist l’interès d’una futura participació agrupada al certamen per tal de seguir aprofundint en la introducció en aquest món”, assenyalava.

Serna afegia que l’ambient de satisfacció entre l’empresariat participant “és alta, perquè a més hem pogut comprovar que hi ha futur en aspectes com la producció vinculada als tèxtils avançats o el tèxtil sostenible això com la maquinària associada. Per competir a nivell internacional cal sembrar, estem en una revolució del tèxtil a nivell internacional i ens interessa que Ontinyent estiga en eixe tren lligat a la innovació”. En aquest sentit, el President d’ATEVAL agraïa “l’aposta de l’Ajuntament i l’Alcaldia per la principal indústria que tenim a Ontinyent, el tèxtil, una indústria tradicional però alhora competitiva i amb moltes possibilitats de desenvolupament. Ara la idea és que l’empresariat òbriga els ulls i invertisca per poder ser competitius”, manifestava.

El President d’ATEVAL-la Vall d’Albaida, Rafa Lurbe, també destacava “el gran esforç” realitzat per organitzar aquest desplaçament i coincidia en l’interès d’articular una participació conjunta a la fira del proper any, per tal “de donar continuïtat a allò que s’ha fet, potenciar el Clúster, i animar a les empreses que estan diversificant a seguir endavant en aquest camí”.

Un dels empresaris destacats participants, Càndid Penalba, CEO de Cotoblau i expresident d’ATEVAL i del Consell Intertèxtil Espanyol, també destacava l’interès de l’experiència a Düsseldorf “que ens ajuda a conéixer millor les possibilitats d’un sector que s’ha demostrat amb la pandèmia que és d’extrema necessitat, amb una indústria enorme tant en productes com en demanda, on hi ha continues innovacions i amb molt de valor afegit. Estes visites aporten molt, donen noves idees i tornem molt satisfets dels fruits d’aquest tipus de col·laboració entre administració, institucions i empreses”, concloïa.