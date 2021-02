L’Ajuntament d’Alzira destinarà vora 5 milions d’euros del romanent de tresoreria a inversions

L’Ajuntament d’Alzira ha aprovat aquest dimarts en comissió informativa les modificacions de crèdit per a habilitar crèdit extraordinari que es destinarà a inversions, serveis socials i gestos generals. En 2020 l’Ajuntament d’Alzira tancava l’exercici en positiu amb un romanent de tresoreria de 8.473.802.65 euros, del quals, hui es modifiquen 4.943.047,94 euros per a despeses que no es poden demorar i per als quals no hi havia consignació pressupostària o era insuficient.

Esta modificació de crèdit ha estat possible després dels últims canvis en la coneguda com a Llei Montoro, que impedia que l’Ajuntament fera ús del romanent positiu que ha estat acumulant els darrers anys. “Aquesta modificació del pressupost permetrà per fi fer ús del romanent de que disposa d’Ajuntament, gràcies a la bona gestió municipal. Ara per fi, ens trobem amb la capacitat d’escometre projectes de futur”, ha assenyalat l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez.

Inversions

L’Ajuntament allibera així, quasi 5 milions de romanent per a executar diversos projectes essencials per a l’equip de govern, com són el nou retén de la Policia Local al que es destinaran 1,5 milions, la reparació del sostre del Fontana Mogort, al que es destina 1,3 milions o el Casal Jove, al que es destinaran 100.000 euros. “Ara que ja tenim la disponibilitat dels romanents, posarem en marxa a contractació d’estes inversions de les quan ja tenim els projectes i les obres encetades” ha afegit l’alcalde.

Amb esta modificació pressupostària també es podran dur a terme diverses actuacions, per tal de millorar les infraestructures de la ciutat com per exemple el parc infantil de la plaça cartonatges, el segon pla de mobilitat o els vials del Respirall, entre altres

Serveis socials

Pel que fa a Serveis Socials, amb este romanent s’augmentarà la partida del Pla d’Emergència Social més de 80.000 euros per a convenis amb Creu Roja, Norte Perdido, Projecte Crida’m, Ajudes de lloguer de habitatge i Psicòlegs sense Fronteres.

Al plenari, que se celebrarà demà 24 de febrer, es determinarà i detallarà la totalitat de projectes a es destinarà el superàvit d’enguany.