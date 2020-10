L'Ajuntament de Sant Antoni de Benaixeve tracta de cobrar impostos municipals que podrien estar prescrits

L'Ajuntament de Sant Antoni de Benaixeve ha contractat a una empresa perquè gestione la recaptació d'impostos en executiva als veïns, és a dir, a aquells que no han pagat en el període voluntari.

Els veïns s'han trobat amb què la nova empresa tracta de cobrar els impostos municipals impagats però que podrien ja estar prescrits, ja que als 4 anys prescriu si no s'ha iniciat la via executiva. En la carta rebuda pels veïns morosos no s'aclareix que si el deute té més d'aqueixos 4 anys i no ha sigut reclamada no hi ha cap obligació de pagar-la. A més també s'està reclamant deute que ha sigut objecte de recurs o reclamació i no ha sigut resposta.

A data 31 de desembre de 2018 l'Ajuntament de Sant Antoni de Benaixeve tenia 6.151.586 euros en impostos pendents de cobrar amb quasi una dècada d'antiguitat, tot això per a un consistori amb 7,3 milions d'euros de pressupost en aquest 2020.

Els impostos pendents anteriors a 2016, que serien els ja prescrits si no s'ha iniciat l'executiva per al seu cobrament, ascendirien a quasi 4 milions d'euros. 685.393 euros corresponen a 2015, mentre que de 2014 són 1,5 milions i de 2013 i anys anteriors havien pendents quasi 1,9 milions d'euros. L'informe d'intervenció del consistori assegura que 4,2 milions d'euros que es deuen al municipi són “de dubtós cobrament”.

Cinc anys sense reclamar impostos

Sant Antoni de Benaixeve portava una mica més de 5 anys sense gestionar el pagament dels veïns morosos en els impostos municipals; sense recursos propis per a gestionar aquesta executiva, no es va delegar en la Diputació de València, com fan molts municipis, ni es contractava una empresa, com fan molts altres ajuntaments.

L'última empresa que va haver-hi al capdavant de la gestió en executiva a Sant Antoni de Benaixeve, sota el govern del PP, va ser la de José Antonio Sancho, conegut fa uns anys per ser condemnat per diversos delictes, entre ells el de suborn, en diversos assumptes relacionats amb Canet d'en Berenguer on era secretari municipal i a La Pobla de Farnals. Les seues empreses van treballar amb molts ajuntaments governats pel PP en aquella època.