L'Ajuntament de Xest farà proves PCR a tot el professorat dels centres escolars

L'Ajuntament de Xest, a través del seu edil d'Educació i Sanitat, Mª Ángeles Llorente, ha anunciat que realitzarà i sufragar amb fons municipals proves PCR als 174 professors que treballen en els centres escolars del municipi, per a determinar si no estan infectats pel COVID-19 abans de l'inici del curs.

Les proves es duran a terme aquest dimecres, i Mª Ángeles Llorente ha assegurat que la mesura es pren just abans de començar el curs “després de consultar amb el coordinador del Centre de Salut de Xest i contactar amb la direcció dels centres educatius per a fer-los la proposta, tot això amb l'objectiu de minimitzar el risc de contagis”, i ha afegit que els resultats “es coneixeran el divendres d'aquesta setmana, per la qual cosa les direccions dels centres tindran marge d'actuació en cas que hi haja algun positiu per a tramitar les substitucions necessàries”.

Les proves PCR es pagaran amb fons de l'ajuntament i s'ha estimat en 15.000 euros el cost, donant cobertura a tot el professorat dels quatre centres d'educació infantil, primària, secundària i la guarderia municipal.