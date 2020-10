Reunió entre Sagunt i el Ministeri per a tractar la connexió del tren de rodalia al Port i el cobriment de vies

Aquest dimecres, l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, s’ha reunit amb el secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Sergio Vázquez, per a tractar la connexió de Port de Sagunt amb la xarxa de rodalia i el cubrimiento de les vies. A la reunió també ha assistit el regidor de Mobilitat Urbana, Javier Raro.

Segons el primer edil “ha sigut una trobada productiva en el qual s’han escoltat les nostres reivindicacions i, sobretot, perquè comencem a tindre les coses clares sobre com poder avançar en aquests assumptes”.

Respecte a la connexió del nucli de Port de Sagunt amb la xarxa de rodalia, el Ministeri ha explicat que hi ha altres aspectes que analitzar a part de les actuacions particulars que INECO valora en l’informe encarregat per la Generalitat per a saber si l’operació seria viable o no i que ja estan analitzant per a donar resposta en el curt termini i, a partir d’ací, saber com és la realitat de la situació.

D’altra banda, segons el Ministeri, atés que va ser al Generalitat la que en el seu moment va sol·licitar aqueix informe, aqueixes respostes haurien de donar-se en el marc entre aquestes dues administracions. Així és que, segons l’alcalde, «treballarem amb la Generalitat perquè es produïsca aqueixa sol·licitud en ferma i que, per tant, hi haja una resposta corresponent per part del Ministeri per a saber com podem avançar en l’assumpte». En qualsevol cas, l’alcalde ha declarat que des de l’Ajuntament “no volem que això continue sent una promesa que mai s’arribe a complir, volem que hi haja una anàlisi realista de quals són les opcions damunt de la taula i que a partir d’ací aconseguim la millor de les connexions per a la ciutadania de Port de Sagunt”.

Sobre el cobriment de les vies, el primer edil ha explicat que és un projecte que parteix de la legislatura 2003-2007 i que es va definir entre 2010 i 2011 “que considerem molt realista i que a més permetrà complir amb criteris de mobilitat, de sostenibilitat i de cohesió social”. A més, he explicat que malgrat que hi ha hagut una bona recepció per part del Ministeri “som conscients que aquest és un projecte a molt llarg termini” i que haurà de donar-se en el futur amb la plataforma de l’AVE que encara no és clar per on passarà. Segons ha explicat l’alcalde “hi ha dues opcions damunt de la taula, una que el recorregut envolte per l’interior del centre històric però per fora de la ciutat i una altra que passe per on actualment passen les vies del tren”.

D’això últim, el compromís que s’ha extret, segons Moreno, és que analitzaran com poder incloure aqueixa opció de cubrimiento en les obres d’aquesta plataforma. Si finalment se centra en l’opció d’utilitzar el mateix recorregut que actualment ocupen les vies, la coberta seria un element per a reduir l’impacte que això generaria en la ciutadania.

Per aquest motiu, l’alcalde ha expressat la seua total disposició a treballar conjuntament des del principi de l’operació de plataforma de l’AVE perquè es contemple que el cubrimiento ha de ser una possibilitat damunt de la taula.