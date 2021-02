Sagunt guanya una sentència urbanística que evita el pagament de vora 1,5 milions en possibles reclamacions

L’Ajuntament de Sagunt ha guanyat una sentència en l’àmbit urbanístic dictada pel Tribunal Superior de Justícia que ha desestimat un recurs interposat contra la resolució que va fixar el preu just d’uns terrenys situats en el Sistema General 30 (SGES30) del Pla General d’Ordenació Urbana. Concretament en una zona que se situa en els voltants de la cooperativa San Francisco de Borja de Port de Sagunt i al costat de la ronda Nord de Port de Sagunt.

El Tribunal ha confirmat el preu just fixat en 12.739 euros quan la recurrent pretenia un preu d’1.348.647 euros, més interessos, ja que la sentència conclou que el sòl és rural i la valoració realitzada pel departament d’Urbanisme s’ajusta a Dret, tal com ha informat el regidor delegat d’Urbanisme, Quico Fernández, que ha afirmat que: “El tribunal ens ha donat la raó i evidentment això suposa també desactivar qualsevol mena de demanda d’esta índole, no sols en el SG-30, que és un gran dotacional sinó en els altres dotacionals de la ciutat, és a dir, parar els peus especialment als especuladors que adquirixen propietats en terrenys qualificats com a dotacionals i que després pretenen multiplicar de manera desproporcionada, per no dir indecent la seua inversió”.

El delegat d’Urbanisme ha aclarit que no s’està referint als propietaris que tenen allí la seua propietat des de sempre per herència o pel que siga, “sinó especialment als quals juguen, com ha passat ja en altres moments en esta ciutat, amb el nostre pla general de 1992 que conté molts errors i que des de fa molts anys estem intentant resoldre”. En este sentit explica que ha treballat per desactivar molts dels problemes derivats de la situació de diversos terrenys classificats en el seu moment com a dotacionals i que podien comportar greus perjudicis econòmics a l’Ajuntament de Sagunt, com és el cas del sistema SGES30 o dels terrenys de darrere de Ciudadmar.

“Crec que la notícia per si ja és molt positiva, però ho és més encara per les repercussions que pot tindre en el conjunt de la ciutat i vull agrair tant al departament d’Urbanisme com als Serveis Jurídics que han defensat davant el tribunal la nostra posició per la seua gran faena i este magnífic resultat. Sempre des d’almenys el període que jo em vaig fer càrrec en el 2003, i crec que ha sigut en part eixa línia la que s’ha seguit, hem intentat que a l’ajuntament no li costen diners els errors que poguera contenir el pla general i per tant hem intentat sempre resoldre el problema atribuint un aprofitament urbanístic als propietaris com a compensació. Esta és una realitat que en el seu moment alguns van criticar, però que ha beneficiat d’una manera extraordinària a este ajuntament i esta és una prova més que és el camí a seguir”, ha conclòs Fernández.