Sueca obri a tots els alumnes valencians el Premi Literari d'Assaig Joan Fuster

L'IES Joan Fuster i l'Ajuntament de Sueca, han convocat la segona edició del Premi Literari d'Assaig Joan Fuster, un guardó que presenta enguany novetats.

Entre aquestes destaca que en la segona edició del premi d'assaig aquest guardó obri la participació a l'alumnat de tots els centres educatius valencians que cursen 4t de l'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. D'altra banda, serà la primera vegada que el premi s'organitze des de l'institut i l'ajuntament.

El premi en la categoria d'Assaig sorgeix arran de l'èxit aconseguit l'any passat en la seua primera edició amb motiu del centenari del naixement de Joan Fuster. “Vam convocar una edició extraordinària i vam obrir la participació a tota la comarca. Moltes persones ens van animar que tinguera una continuïtat i per això vam pensar que, al costat de la resta de modalitats dels Premis Literaris Joan Fuster, que enguany compleixen la 40 edició, s'havia de participar també precisament amb l'assaig, que és el gènere que més identifica a Fuster”, ha explicat el professor de Valencià de l'Institut Joan Fuster, Toni Picazo, qui ha tingut paraules d'agraïment cap a l'Ajuntament i, especialment, cap al regidor de Cultura, Vladimir Micó; la direcció de l'Institut i el departament de Valencià; Escola Valenciana, l'AMPA de l'Institut, Perifèric edicions i l'Espai Joan Fuster.

El regidor de Cultura, Vladimir Micó, ha tingut paraules d'agraïment per a la direcció del centre, el departament de Valencià i la resta de departaments implicats en la convocatòria dels premis, així com per a les institucions que presten la seua col·laboració, “l'estat actual tan òptim dels premis, es deu a la gran faena que s'ha realitzat durant anys. Des de la Regidoria de Cultura, sempre estarem al costat de tota aquella iniciativa i proposta cultural que es desenvolupe a Sueca; i espere tornar a veure-vos a tots en el lliurament dels Premis Literaris perquè significarà que la participació ha sigut tan elevada com sempre”.

Per la seua part, la directora de l'Institut Joan Fuster, Laura Mompó, ha volgut agrair també la col·laboració dels organismes que fan possibles els Premis, “uns guardons que es mereixen açò i molt més. És un plaer tornar a estar ací presentant-los. Nosaltres continuarem fent el que hem fet fins ara: escriure en valencià, presentar-nos a certàmens i demostrar que la nostra llengua cada dia està més viva”. Així mateix, Mompó ha volgut animar a tot l'alumnat a participar en uns premis que compleixen 40 anys, “una cosa gens usual”.

Els XL Premis Literaris Joan Fuster, en la categories de narrativa, poesia i teatre, es convoquen a nivell intern del centre i estan dirigits a tot l'alumnat de l'Institut Joan Fuster. L'acte de lliurament de premis se celebrarà el 10 de maig.