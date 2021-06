Una comissió investiga per què van suspendre el 90% en l’examen d’Història de la Filosofia d’accés a la universitat en un tribunal de València

Els passats 8, 9 i 10 de juny se celebraven les proves d’accés a la universitat (EBAU) a la Comunitat Valenciana, uns exàmens que enguany tampoc s’han vist exempts de polèmica, a pesar que han aprovat prop del 98% dels 24.500 estudiants que s’han presentat a la passada convocatòria –la pròxima tindrà lloc entre el 6 i 8 de juliol–.

Si fa dos anys va ser a causa de l’examen de Matemàtiques, aquesta vegada ha sigut un dels exàmens d’Història de la Filosofia en el tribunal número 14 de la Universitat de València (del qual depenen més d’una desena d’instituts), que ha suspés el 90% dels alumnes amb qualificacions que majoritàriament estan entre el zero i el tres, unes notes que contrasten amb la resta dels tribunals, en què varien del quatre al set.

En declaracions a Nius, tant professors com estudiants sospiten que hi ha hagut un problema en la correcció de les proves que ha provocat els suspensos generalitzats, ja que no consideren que l’examen fora excessivament complicat. Els estudiants de segon de Batxillerat havien de triar entre quatre textos de Tomàs d’Aquino, Descartes i Nietzsche, respondre a una sèrie de qüestions i fer un comentari amb relació als temes plantejats.

Els centres i els alumnes afectats han anunciat que presentaran reclamacions perquè es revise la correcció, unes mesures que se sumen a les al·legacions que individualment poden presentar els alumnes afectats. Des de la Conselleria d’Universitats han explicat a elDiario.es que, de moment, tan sols han rebut una reclamació, que s’ha traslladat a la Universitat de València: “La comissió gestora, que és l’organisme que organitza el sistema de les proves d’accés a la universitat, serà l’encarregat d’estudiar què ha passat”. “Caldrà veure què ha passat i, si s’hi detecta qualsevol error, solucionar-lo”, sostenen.

Així doncs, s’obrirà una investigació i es resoldran totes les reclamacions dels alumnes que “no estiguen contents amb la seua nota. Es reavaluarà la correcció de l’examen i aquesta revisió es farà abans que acabe el termini de preinscripció per a la universitat”, ja que aclareixen que “el nostre objectiu no és que la gent suspenga”. Per això, des de la conselleria animen els alumnes que se senten perjudicats a presentar reclamacions, “sempre seguint la via reglamentària”.

Des de la Universitat de València, per part seua, apunten que, de moment, el nombre de reclamacions rebudes “no difereix significativament de les d’altres anys”, al mateix temps que expliquen que observen el comportament de totes les assignatures i tots els tribunals: “Sempre analitzem totes les circumstàncies i les causes, i els resultats en termes agregats, perquè forma part del procés. S’estudia i es prenen mesures correctives”. Així doncs, apunten que les avaluacions en aquesta assignatura “han sigut, en general, més baixes que anys anteriors. La tendència és generalitzada”, encara que reconeixen que els resultats del tribunal número 14 estan per davall d’aquests nivells.