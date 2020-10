Compromís interpel·la Ximo Puig sobre el rebuig del Govern al fons d'anivellament

Compromís augmenta la pressió sobre el PSOE a compte del finançament autonòmic. El portaveu de la formació en les Corts Valencianes interpel·larà el president de la Generalitat, Ximo Puig, sobre el rebuig del Ministeri d'Hisenda de crear un fons d'anivellament que compense l'infrafinançament d'algunes comunitats, entre elles la valenciana.

Dilluns passat es va celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) on la ministra Maria Jesús Montero va anunciar la suspensió de les normes fiscals per a 2021 i va donar com a referència un 2,2% de dèficit per a les autonomies. D'aqueix dèficit, l'Estat assumiria un 1,1% amb l'aprovació d'una transferència extraordinària i equilibradora d'uns 13.400 milions d'euros. La pràctica, avalada per Brussel·les, implica obrir la mà en la despesa de les administracions autonòmiques, una acció necessària per a la recuperació econòmica segons la doctrina que sembla imperar en aquesta crisi econòmica. De cara al pròxim exercici, les comunitats comptaran amb 23.500 milions d'euros extraordinaris entre transferències de l'Estat i la Unió Europea.

La proposta no era la que pretenia el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, que va plantejar avalat pels experts en finançament un "fons d'anivellament" per a donar l'oportunitat d'equiparar-se en despesa pública a les comunitats infrafinançades, amb la valenciana en primera fila. Compromís es va aferrar a aquesta proposta després de la reunió amb els experts en finançament, que van presentar diversos informes setmanes arrere en els quals avalaven aquesta mesura compensatòria i transitòria mentre es desenvolupara la promesa reforma del sistema de repartiment de recursos, caducat des de 2014. I el resultat de la reunió va ser "decebedora", en paraules del seu portaveu, Fran Ferri. Per això el síndic plantejarà al president en la pròxima sessió de control parlamentària la pregunta: "Com valora el Consell que el Ministeri d'Hisenda no haja acceptat la proposta valenciana d'un fons d'anivellament que compense l'infrafinançament que patim els valencians i valencianes?

El portaveu de Compromís en el Congrés dels Diputats, Joan Baldoví, va anar més enllà i va assegurar que la coalició reivindicará en la negociació per a aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) un nou model de finançament o, "si no és possible per les circumstàncies", un fons d'anivellament. Si no es fan aquests passos, la coalició no donarà suport als comptes públics per a 2021. "L'acord d'investidura que vam signar amb el PSOE diu ben clar que abans que s'acabe l'any ha d'haver-hi una nova proposta de finançament i un fons addicional perquè passem d'un statu quo deficitari per als valencians a tindre una mica d'oxigen", va sentenciar el diputat.