Compte arrere per al rescat de l'Hospital de Torrevella: el 15 d'octubre de 2021 la gestió tornarà a ser pública 15 anys després

Igual que va succeïr en la primavera de 2018, quan la Generalitat Valenciana rescatava per a la gestió pública de l'Hospital de la Ribera, el símbol de les privatitzacions sanitàries impulsades pel PP d'Eduardo Zaplana, el 15 d'octubre de 2021 el Govern valencià recuperarà per al sistema públic de salut l'hospital de Torrevella després que caduque la concessió 15 anys després de la posada en marxa del centre hospitalari. El 21 de març de 2003 la Conselleria de Sanitat va subscriure un contracte amb l'UTE Torrevieja Salud per a la gestió integral del departament després de la posada en marxa de l'Hospital, que va entrar en funcionament el 16 d'octubre de 2006.

Així ho ha anunciat en roda de premsa la consellera de Sanitat, Ana Barceló, la qual ha explicat que demà es comunicarà a l'empresa concessionària que no se li prorrogarà el contracte que conclou d'ací un any: "El 15 d'octubre de 2021 finalitza el contracte sense que siga possible cap pròrroga". L'àrea de salut dona servei als municipis alacantins de Torrevella, Guardamar del Segura, Rojales, Pilar de la Horadada, Oriola, San Fulgencio, Benijófar, Formentera del Segura, San Miguel de Salinas i Los Montesinos.

Aquest anunci, fruit del compromís del Consell del Botànic de recuperar la gestió pública dels serveis privatitzats en època del Partit Popular, suposa la posada en marxa d'un procés que s'inicia just un any abans del venciment del contracte i la decisió es pren "exclusivament sobre la base de criteris d'eficiència": "L'Administració té tot el dret, una vegada finalitzat el contracte, de gestionar el servei públic perquè creiem que podem millorar la qualitat i perquè estem convençuts que la gestió no ha d'estar encaminada a reduir els costos per a augmentar els beneficis i que el benefici no pot repercutir en l'accionariat, sinó que ha de fer-ho en els usuaris, en el ciutadà", ha dit Barceló: "Volem reforçar la sanitat pública, millorar la seua qualitat, eficiència i universalitat, i tot això "amb la màxima seguretat jurídica i garantint per part de la concessió la millor qualitat assistencial i les condicions del personal laboral afectat"

La Conselleria de Sanitat comunicarà demà les normes de reversió a la concessionària, que mantindrà la gestió durant aquest any de transició, per a iniciar el procés. A més, se li sol·licitarà informació sobre els recursos humans i materials, així com referent a les infraestructures, i es mantindran reunions amb el comité d'empresa i la junta de personal amb l'objectiu de conéixer la "foto fixa" de les condicions i la situació en la qual es troba el departament: "Volem tindre al llarg d'enguany tota la informació de la qual no hem disposat durant la duració del contracte i coneixerem l'opinió de totes les parts per a poder oferir una prestació assistencial adequada i poder planificar les inversions que siguen necessàries". La Generalitat també informarà els alcaldes dels municipis que formen part de l'àrea de salut.

Seguir els passos de la Ribera

Barceló s'ha referit al cas de l'Hospital de la Ribera, "on s'han creat 368 llocs de treball més, i això és perquè hi havia una manca de recursos humans; s'han ampliat les especialitats; les queixes s'han reduït del 38% al 18%, i això són dades contrastables; hem invertit 10,5 milions d'euros en centres d'especialitats i de salut, en atenció primària i en nous equipaments, i la valoració dels alcaldes, indistintament del seu signe polític, és positiva tenint en compte la satisfacció dels veïns". "A més, es realitzen més intervencions quirúrgiques, hi ha menys ingressos hospitalaris, més recursos en urgències, en consultes externes...", conclou la consellera.