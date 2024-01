La Comunitat Valenciana perd més de 16.000 hectàrees de cultiu en els últims quatre anys, quasi el 40% de cítrics

En els últims quatre anys, des de l’inici de la pandèmia, el camp valencià ha perdut més de 16.030 hectàrees cultivades. Així ho mostren les dades de l’Enquesta de Superfícies i Rendiments dels Cultius (Esyrce, pel nom en castellà) del Ministeri d’Agricultura, en què s’adverteix que quasi el 40% d’aquesta terra cultivada ha sigut a costa dels cítrics.

La Unió Llauradora ha lamentat aquestes xifres, que, concretament el 2023, van arribar a 1.953 hectàrees. Per tipologia de cultius, destaca el descens dels cultius herbacis amb els cereals de gra al capdavant (-3.802 hectàrees) i farratgeres (-1.905 hectàrees), mentre que va augmentar en lleguminoses de gra (+2.017 hectàrees), hortalisses i flors (+570 hectàrees) i cultius industrials (+265 hectàrees). Aquest increment de les lleguminoses de gra, explica La Unió, és motivat perquè la nova PAC n’impulsa el cultiu a través de la condicionalitat reforçada, ecorègims i ajuda associada a la producció de cultius proteics i, per tant, part de la baixada del cereal ha anat a l’augment d’aquest cultiu.

D’altra banda, la superfície de cultius llenyosos va decréixer (-1.042 hectàrees) pel fet que els descensos en cítrics (-1.737 hectàrees), vinya (-921 hectàrees) i altres terres de cultiu (-686 hectàrees) van ser més grans que els augments dels altres cultius.

Si es comparen les dades durant els últims quatre anys, la xifra de pèrdua de superfície cultivada és de 16.030 hectàrees. De cítrics s’han deixat de cultivar 6.199 hectàrees. 4.494 de cereals, 2.708 de vinya, 2.143 de fruiteres no cítrics, 2.024 d’hortalisses i flor, 1.308 de farratge i 926 d’olivar.

Carles Peris, secretari general de La Unió, indica que “aquesta nova pèrdua de terrenys de cultiu, unida a la dels últims anys, posa de manifest que cal adoptar polítiques en clau autonòmica per a evitar aquesta situació i ajudar a mantindre’s en les seues explotacions els agricultors i ramaders professionals. Mimetitzar les polítiques estatals i europees sense fer res més amb pressupost propi de la Conselleria d’Agricultura és deixar morir el malalt”.

Falta de suport del PP i Vox

La Unió assenyala directament el Consell del PP i Vox i lamenta que no haja aprovat les esmenes proposades del col·lectiu agrari als pressupostos agraris del 2024 per a “polítiques directes de suport a agricultors i ramaders”, amb la qual cosa no es tapa la “sagnia” de pèrdua de superfície cultivada al territori valencià i “deixa desprotegits milers de productors a la Comunitat Valenciana”.

Expliquen que les seues propostes eren modificacions del pressupost de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per valor de 9,9 milions d’euros “per a destinar recursos a mesures socioeconòmiques que beneficiarien les persones agricultores i ramaderes en un moment desafiador, marcat pels efectes de la sequera, el conflicte a Ucraïna i la pressió creixent dels costos de producció”.

Total de cultius

Actualment la superfície total cultivada a la Comunitat Valenciana és de 622.144 hectàrees. Els cítrics i els fruiters són els cultius que més superfície ocupen per tal com signifiquen entre els dos grups gairebé la meitat del total de terres de cultiu (49,4%): 154.157 hectàrees de cítrics i 152.983 hectàrees d’altres fruiters.

Si se suma la cultivada i no cultivada (forestal, prat i pasturatges i altres superfícies, en què s’inclouen les terres ermes), es manté estable en les 2.326.000 hectàrees dels últims anys.