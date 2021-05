Condemnada una exedil del PP de Benitatxell i un constructor per falsificar la signatura de l’interventor de l’ajuntament

L’interventor de l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell (la Marina Alta) va descobrir que la seua signatura havia sigut sistemàticament falsificada en documents del consistori destinats a demanar l’ajornament del pagament de deutes d’un constructor davant diverses entitats bancàries. El funcionari es va convertir així en el primer denunciant protegit per l’Agència Valenciana Antifrau.

La secció segona de l’Audiència Provincial d’Alacant ha condemnat l’exedil del PP Nieves García a dos anys, tres mesos i un dia de presó i a inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic durant dos anys per un delicte continuat de falsedat en document oficial. El constructor Francisco Bolufer ha sigut condemnat a deu mesos i 16 dies de presó. La sentència, a què ha tingut accés elDiario.es, reconeix per a tots dos l’atenuant molt qualificat de dilacions indegudes.

Nieves García era, entre el 2009 i el 2011, primera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell, llavors pel Partit Popular. Segons els fets provats de la sentència, García i l’empresari, “posats de comú acord, van elaborar una sèrie de documents consistents en notes d’intervenció d’endossos prèviament acceptats per entitats bancàries amb les quals negociava efectes la mercantil relatius a obres públiques”. L’exedil del PP sol·licitava a les entitats bancàries l’ajornament de pagaments del constructor “com si es tractara de deutes assumits per la corporació local”.

La condemnada no tenia les competències delegades en matèria d’obres públiques i, a més, els documents tenien la signatura falsificada del secretari interventor de l’Ajuntament, Jesús Ángel Castro, segons han acreditat els informes pericials. “La finalitat d’aquests documents”, segons la sentència, “no podia ser altra que la d’obtindre una demora en la reclamació que podia efectuar l’entitat bancària corresponent davant del deutor”. Amb aquesta “maniobra”, insisteix la sentència, l’amo d’Obras y Excavaciones Bolufer Llobell SL “obtenia temps per a poder abonar més tard a les entitats bancàries les quantitats que devia”.

La pericial cal·ligràfica ha acreditat que la signatura de l’interventor es va falsificar, tal com ha insistit el funcionari, que exerceix l’acusació particular. Els documents, tant els de notes d’intervenció d’endossos com els escrits d’ajornament, “incorren en falsedat”. Bé perquè la signatura es va falsificar, bé perquè no es corresponien amb contractes adjudicats encara per l’ajuntament.

Diversos funcionaris del consistori van declarar com a testimonis que els documents “presenten característiques que no són reconegudes com a documents propis de la corporació”. L’interventor Jesús Ángel Castro va posar quatre denúncies davant la Fiscalia pel fet de considerar que estaven negociant-se endossos falsos i després va denunciar la falsificació de la seua signatura.

“No era funció de la tinenta d’alcalde fer ni signar els escrits d’ajornament”, va denunciar l’interventor, l’acusació del qual ha exercit el lletrat Joan Bertomeu. Un dels documents, segons va declarar, es va signar quan estava a l’hospital. A més, en la factura del telèfon oficial de l’edil del PP llavors figuraven desenes de telefonades amb el constructor condemnat.

Nieves García va declarar que signava els documents “sense llegir-los” (“li portaven el muntonet de diverses coses”, va dir). “El que manifesta no és creïble”, diu la sentència, que recorda que cap dels funcionaris que van declarar com a testimonis va reconéixer haver confeccionat els documents (fins i tot van assegurar que, pel format, “no eren habituals en aquella època”.

“Si s’haguera seguit el procediment administratiu adequat, per a prendre nota d’un endós, es requeria la comprovació per l’interventor de l’expedient de l’obra, la seua adjudicació i l’aprovació o la presentació de la factura o la certificació corresponent”, recorden els magistrats de la secció segona de l’Audiència Provincial d’Alacant.

La dona coneixia l’empresari perquè era veí de Benitatxell i adjudicatari de l’ajuntament. El constructor Francisco Bolufer va assegurar que mantenia una relació estrictament professional amb l’edil. Bolufer va negar haver falsificat la signatura de l’interventor i haver cobrat per obres no adjudicades.

“Encara que no conste qui era la persona que va fer materialment les falsificacions”, els dos condemnats “van tindre participació en els fets”, cosa de què “no hi ha marge de dubte”. L’exedil i l’empresari han sigut absolts dels delictes d’estafa agreujada (“no s’ha practicat prova suficient” que l’acredite, diu la sentència) i de prevaricació (els documents falsificats “no són sinó meres peticions dirigides a una entitat bancària que no vinculen ni l’ajuntament ni tercers”). A més, la sentència rebutja el pagament d’una indemnització en concepte de mal moral que sol·licitava l’interventor.

L’exedil condemnada va ingressar després en Independents de la Marina Alta, el grup que va permetre, juntament amb un trànsfuga del PP, una moció de censura per la qual van ser expulsats de Compromís els seus regidors Miguel Ángel García, Jorge Pascual Fuertes i María Teresa Roldán, que hui dia governen amb la formació Més Benitatxell. De fet, tal com destaca la sentència, el consistori, que exercia l’acusació particular, va retirar l’acusació i es va apartar del procediment.