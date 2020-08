Condemnada una militant del partit Reconstrucció Comunista per haver agredit a una amiga que va abandonar la militància i acusar-la de “claudicadora”

Baixar del tren de l’estalinisme mai va ser una tasca fàcil. L’Audiència Provincial de València ha confirmat la condemna pels delictes lleus de lesions i amenaces a una militant del Partit Marxista Leninista Reconstrucció Comunista que va agredir una amiga de la infància que havia abandonat la formació “mostrant el seu parer crític” i a qui acusava de “claudicadora” i de no tindre consciència de classe. La sentència imposa a la condemnada una multa de 720 euros, una indemnització de 62 euros per les lesions causades i la prohibició d’acostar-se o comunicar-se amb la jove agredida durant un any.

Els fets es remunten al 17 d’abril de 2019, quan la condemnada va convocar la seua amiga de la infància “per comentar certs temes” a la porta de la Facultat de Geografia i Història de l’avinguda de Blasco Ibáñez de València. La condemnada, segons diu la sentència, “va començar a cridar-li, recriminant-li haver deixat l’organització i, després d’espentar-la sorprenentment, li va amollar una galtada” i la va titlar de “claudicadora” sense consciència de classe. També li va dir que “li arruïnaria la vida”.

La jove agredida li va demanar que no se li tornara a acostar i la militant de Reconstrucció Comunista va respondre que “ells decidirien quan tornaven a veure’s”. La víctima va avisar dues amigues, que la van acompanyar a l’hospital, on li van diagnosticar una contusió facial que es va estabilitzar al cap de dos dies.

La secció cinquena de l’Audiència Provincial de València ha confirmat la condemna imposada el 28 de gener passat pel Jutjat d’Instrucció número 12 de València, contra la qual la militant estalinista va recórrer, i li imposa el pagament de les costes processals. Els magistrats rebutgen que hi haguera error en l’apreciació de les proves o vulneració de la tutela judicial efectiva i de la presumpció d’innocència, tal com argumentava el lletrat de la condemnada en el seu recurs.